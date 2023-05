Fed höjer räntan med 25 bps: Citi ser 10 % nedsida i S&P 500

håller sig i det gröna idag efter att den amerikanska centralbanken levererade en “allmänt förväntad” räntehöjning på 25 räntepunkter.

S&P 500 skulle kunna ta 10 % härifrån

Uttalandet efter mötet säger inte längre att ytterligare skärpningar kan vara lämpliga – ett utelämnande som kan antyda en “paus”.

Ändå ser Scott Chronert – aktiestrateg på Citi nedsidan till 3 700-nivån (ned 10 % härifrån) i jämförelseindexet mellan nu och slutet av juni. På CNBC:s ” Closing Bell ” sa han:

Jag tror att härifrån kommer det att vara uppfattningen att resultatet för andra halvåret börjar vackla. Det kommer att bli högre för längre Fed-fonder. Det är vår husekonomiska syn.

I den bakre halvan förväntar han sig dock att aktiemarknaden återhämtar sig till 4 000-nivån mot 4 130 vid skrivandet.

Vad mer kan väga på S&P 500?

Kom ihåg att frågor relaterade till skuldtaket samt de senaste bankkonkurserna också kan fungera som motvind för de amerikanska aktierna.

Utöver det ökade de privata lönesumman betydligt mer än väntat med 296 000 i april ( källa ) vilket tyder på att arbetsmarknaden förblir het trots alla ansträngningar som Federal Reserve har lagt ner för att bromsa ekonomin.

Slutligen, även om FOMC:s uttalande signalerar en paus, bekräftade ordförande Jerome Powell på sin presskonferens idag att centralbanken ännu inte har fattat ett bestämt beslut på den fronten.

Det centrala prisindexet för personliga konsumtionsutgifter eller Fed:s föredragna inflationsmätare steg 0,3 % i mars som Invezz rapporterade HÄR.