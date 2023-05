AltSignals (ASI) pris kan gynnas när Fed avslutar sin räntehöjningscykel

Federal Reserve levererade sitt mycket efterlängtade räntebeslut på onsdagen. I det beslutade banken att höja räntorna med 0,25% som allmänt väntat. Detta var första gången USA:s räntor steg över 5% på mer än ett decennium.

Bitcoin-priserna reagerade milt på räntebeslutet. Myntet förblev i en konsolideringsfas på $28 000 medan amerikanska aktier drog sig tillbaka efter att Fed-ordföranden varnat för att banken inte hade övervägt om att pausa eller sänka räntorna senare i år. Andra kryptovalutor förblev relativt oförändrade. Så, vad betyder detta beslut för Bitcoin och AltSignals (ASI)

Federal Reserves räntebeslut

Onsdagens Federal Reserve-beslut var i linje med vad jag hade skrivit i den här artikeln Den enda förändringen var att räntehöjningen var enhällig trots denna veckas kollaps av First Republic Bank. Andra regionala banker som PacWest och Western Alliance är också på gränsen till kollaps.

Det finns dock skäl att vara hoppfull om att Fed nu har nått slutet av räntehöjningscykeln. För det första är banken nu under press från ett team av progressiva politiker som tror att banken vill leda till uppsägningar i ekonomin. De hävdade att inflationen kommer att fortsätta att falla även när Fed beslutar att pausa sina höjningar. De tvivlade också på om räntehöjningar kommer att lösa inflationsutmaningarna som ekonomin står inför.

För det andra kommer Fed inte att vilja bryta fler saker i ekonomin nu när den regionala bank- och kommersiella fastighetsbranschen är på väg att misslyckas.

För det tredje försökte Fed förhindra irrationellt överdåd på finansmarknaden genom att låta lite hökaktig. Om Powell hade låtit duvaktig, skulle vi ha sett en återkomst av pandemitiden, där investerare köpte vad som helst. Nyligen har vi sett handlare pumpa nyckelmeme-mynt som Soi och Pepe Coin.

Vad beslutet betyder för krypto

Därför kommer kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum att klara sig bra efter det senaste räntebeslutet från Federal Reserve.

Den främsta anledningen är att Fed nu har nått slutet av sin vandringscykel. Eftersom det omfattar en ny normalhet, kan vi se marknadsförhållandena förändras under de närmaste månaderna. Historiskt sett tenderar Bitcoin att klara sig bra när Fed är duvaktig.

Den andra anledningen är att banksektorn fortfarande har problem, vilket kommer att leda till en högre efterfrågan på viktiga säkra tillflyktsorter som guld och Bitcoin. BTC har framstått som en bättre tillflyktsort än guld i år och stigit med mer än 80%. Därför, om tillståndet är bra, kan vi se BTC-priserna hoppa.

Vidare finns det utmaningar inom den kommersiella fastighetssektorn som jag skrev i denna rapport. Kontorsbyggnader i nyckelstäder som New York och San Francisco går igenom en av sina värsta sammandragningar i modern tid när efterfrågan avtar. Dessa utmaningar kan också tvinga Fed att ändra sin stämning.

Varför AltSignals (ASI) är ett bra köp

AltSignals kommer att dra nytta av denna förändring på finansmarknaden. Till att börja med är AltSignals ett företag som ger handlingskraftiga signaler till tusentals handlare från hela världen.

Plattformen, som är mycket lönsam, arbetar nu för att öka effektiviteten med blockkedjan och artificiell intelligens-teknik. Målet är att använda denna teknik för att göra plattformen mer exakt och enklare att använda som du kan läsa i denna whitepaper.

AltSignals har nu samlat in mer än $696k i sin första fas av tokenförköpet. Utvecklarna hoppas kunna samla in över 1 miljon dollar i denna fas. Efter detta sätts priset på varje token att hoppa när token flyttas till den andra fasen.

Som vi såg med Metacade kommer utvecklarna sedan att lista AltSignals-tokenen i nyckelutbyten, med början med Uniswap. De kommer sedan att lista den i andra centraliserade börser som BitMart, Binance och Huobi, vilket sannolikt kommer att skjuta tokenen mycket högre.

AltSignals notering kommer att ske vid en tidpunkt då Fed har pausat sina räntor. Som ett resultat finns det en sannolikhet att tokenen kommer att stiga, vilket gör det klokt att köpa på nuvarande nivå. Faktum är att senast listade tokens som Arbitrum, Sui, Metacade och Pepe alla har hoppat kraftigt.

Att investera i alla tokens, inklusive ASI är dock en riskabel sak, vilket innebär att du bör fördela dina pengar klokt. Du bör undvika att köpa AltSignals med alla dina pengar. Istället bör du avsätta en liten del av dina medel som du har råd att förlora. Du kan köpa AltSignals-tokens här.