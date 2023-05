Berkshire Hathaways aktiekurs kommer att stiga men det finns två viktiga risker

Berkshire Hathaways ( NYSE: BRK.A ) aktiekurs har gått relativt bra under det senaste decenniet. Aktierna har hoppat med 190% under de senaste 10 åren jämfört med S&P 500-indexet som har hoppat med över 150%.

Är Berkshire Hathaway ett bra köp?

Berkshire Hathaway skapade rubriker under helgen efter att företaget släppt sina finansiella resultat och hållit sitt noggrant bevakade årsmöte. Det kom flera viktiga nyheter under årsmötet.

Först meddelade bolaget att det kommer att fortsätta köpa tillbaka sina aktier eftersom det inte gjorde några större investeringar under kvartalet. Företaget köpte aktier värda över 4,4 miljarder dollar under första kvartalet efter att ha återköpt aktier värda 2,6 miljarder dollar samma kvartal 2022. Sammantaget har Berkshire minskat sina utestående aktier till 1,47 miljoner från 2019 års högsta 1,67 miljoner.

För det andra visade företagets ekonomi att dess rörelseintäkter från försäkringsgarantier uppgick till 911 miljoner dollar medan dess investeringsintäkter uppgick till 1,97 miljarder dollar. BNSF, jättens intäkter kom in på 1,25 miljarder dollar medan dess kontrollerade inkomst steg något till 3,07 miljarder dollar. Icke-kontrollerade företags intäkter var över 568 miljoner dollar.

För det tredje bekräftade Warren Buffett att Greg Abel blir nästa VD. Vidare bekräftade företaget också att det inte var intresserad av att förvärva Occidental, ett olje- och gasföretag som det har ackumulerat tidigare.

Berkshire Hathaway är en bra investering i en period av turbulens på marknaden. För det första har den ingen exponering i banksektorn som har blivit mycket sårbar nyligen. Bolaget gynnas också av de stigande räntorna, som påverkar dess försäkringsverksamhet. Höga räntor ger också gratis vinster eftersom företaget har över 130 miljarder dollar i kontanter.

Ändå är den största risken för Berkshire dess koncentration i Apple, som de har cirka 151 miljarder dollar. Även om Apple är ett bra företag med växande utdelningar, tror jag att denna koncentration är oroande. Vidare äger företaget Chevron och Occidental till ett värde av miljarder dollar vid en tidpunkt då råoljepriset backade, som jag skrev här .

Berkshire Hathaway aktiekursprognos

Fyra-timmarsdiagrammet visar att BRK-aktien har varit i en stark hausseartad trend de senaste veckorna. Aktien lyckades röra sig över nyckelmotståndspunkten på $321,15, den högsta punkten den 11 januari. Den har nu testat denna nivå igen.

Aktierna ligger fortfarande över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Därför kommer aktierna sannolikt att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa viktiga motståndspunkt på 350 $.