Så här uppträdde Warren Buffetts Berkshire Hathaway under första kvartalet

Berkshire Hathaway Inc ( NYSE: BRK.A ) säger att dess rörelseresultat ökade med 12,6 % till cirka 8,1 miljarder dollar under det första kvartalet på grund av en återhämtning i försäkringsverksamheten.

Berkshire Hathaways resultat för första kvartalet

Tack vare en massiv ökning av företagets aktieportfölj ökade den totala vinsten mer än sexfaldigt till 35,5 miljarder dollar.

Berkshire Hathaway noterade en ökning med 7,0 % jämfört med föregående år i dess bokförda värde till 347 800 USD per A-aktie under det nyligen avslutade kvartalet. Den legendariska investeraren Warren Buffett upprepade att kontanter “inte” är skräp när han avslöjade att hans företag ligger på drygt 130 miljarder dollar för närvarande.

Som jämförelse var kontantförrådet värt cirka 129 miljarder dollar i slutet av förra året. Högre räntor (kortfristiga) resulterade i en enorm ökning av bolagets intäkter från försäkringsinvesteringar med 68 % under första kvartalet.

Berkshire höll också sitt årliga aktieägarmöte under helgen.

Vad mer var anmärkningsvärt i Q1-rapporten?

Berkshire Hathaway köpte tillbaka sina aktier för 4,4 miljarder dollar under första kvartalet jämfört med 2,6 miljarder dollar under fjärde kvartalet. Men takten i vilken det köpte tillbaka aktier var fortfarande betydligt lägre jämfört med intervallet 6 miljarder USD till 7 miljarder USD 2020 och 2021.

Även på lördagen rapporterade konglomeratet en träff på 46,3 % av vinsten efter skatt från sin energiverksamhet, enligt pressmeddelandet.

Minskningen återspeglade lägre resultat från USA:s reglerade energibolag, andra energiföretag och fastighetsmäklare.

Under första kvartalet minskade Warren Buffett-företaget sin andel i Chevron Corp ( NYSE: CVX ) med cirka 20 %. Wall Street har för närvarande en konsensus “håll”-betyg på Berkshire Hathaway-aktier.