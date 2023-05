Rivian aktiekursprognos efter kvartalets resultatrapport

Aktierna i Rivian Automotive Inc ( NASDAQ: RIVN ) handlas upp under längre timmar efter att elbilsföretaget rapporterade en mindre än förväntad förlust för sitt första räkenskapsår.

Rivian fyller på med produktionsvägledning

EV-aktien belönas också för att till skillnad från jämnåriga ( Lucid och Fisker ) har Rivian inte trimmat sin produktionsguide för hela året.

Det Kalifornien-baserade företaget är fortfarande fast beslutet att producera 50 000 fordon under 2023, enligt sitt brev till aktieägarna. Enligt Truist Securities analytiker Jordan Levy:

Varje steg de kan visa att produktionen är på trend, med tanke på de problem med leveranskedjan de har haft, är stort positivt. Investerare vill se att Rivian spenderar mindre, minskar likviditeten och når produktionsmål. Rivian gav oss det.

Tidigare i år minskade elbilstillverkaren sitt antal anställda med 6,0 % för att minska kostnaderna. Rivian-aktien är fortfarande nere med nästan 30 % jämfört med sin högsta nivå hittills i år.

Är Rivian-aktier värda att köpa här?

Rivian avslutade kvartalet med 11,8 miljarder dollar i kontanter och förväntar sig att kapitalutgifterna kommer att begränsas till cirka 2,0 miljarder dollar i år. På Yahoo Finance Live lade Levy till:

Vad Rivian har pratat med tidigare är att krafthalvledartillgängligheten är grindfaktorn till rampproduktion. Det verkar, baserat på konversationer vi har haft, att det går åt rätt håll.

Truist-analytikern är också extremt hausse på företagets partnerskap med Amazon. Hans kursmål på $28 på Rivian-aktien antyder att det nästan kan fördubblas härifrån.

Förra månaden sa Rivian att de levererade 7 946 fordon under Q1 – en minskning med över 1,0 % i följd.

Anmärkningsvärda siffror i Rivian Q1-resultat tryckt

Förlorade 1,35 miljarder dollar jämfört med 1,6 miljarder dollar året innan

Förlusten per aktie minskade också från $1,77 till $1,45

Den justerade förlusten kom in på 1,25 USD per aktie för första kvartalet

Intäkterna steg från 95 miljoner dollar till 661 miljoner dollar

Konsensus var $1,62 i förlust på $664 miljoner intäkter

Kapitalinvesteringar på 283 miljoner dollar minskade med 32 % jämfört med föregående år