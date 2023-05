UAE:s Royal Group satsar stort mot amerikanska aktier

minskade sin intradagsvinst på onsdagen efter en Bloomberg-rapport om att Royal Group har byggt upp en kort position på flera miljarder dollar i amerikanska aktier.

Vad satsar Royal Group på istället?

Baserat från Abu Dhabi kontrolleras nämnda värdepappersföretag av Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – Förenade Arabemiratens nationella säkerhetsrådgivare. De särskilda aktier eller sektorer som det satsar mot är dock fortfarande okända.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Royal Group vände ryggen åt aktier då rädslan för lågkonjunktur blev mer framträdande i början av detta år. Ända sedan dess har det allokerat mer kapital till de kortsiktiga amerikanska statsobligationerna.

Konglomeratet har utökat sin exponering mot råvaror och kryptovalutor, bekräftade de anonyma källorna.

Royal Group avböjde att kommentera rapporten idag.

Faktorer som kan tynga amerikanska aktier

Personer som är bekanta med saken sa också att Royal Group sannolikt kommer att gå långt på amerikanska aktier igen när värderingarna förbättras och centralbanken signalerar att den är redo att sänka räntorna.

Under tiden satsar det dock på de senaste bankkonkurserna som underblåser rädslan för recession och tynger det övergripande marknadssentimentet. Det är också anmärkningsvärt att en potentiell återhämtning av oljepriserna kan vara ytterligare en motvind för S&P 500.

För tillfället är inflationen dock i en årstakt på 4,9 % i USA, som Invezz rapporterade HÄR.

Förra veckan varnade Citi också för en nedsida till 3 700-nivån i jämförelseindexet som, trots utmaningar, handlas med cirka 8,0 % upp för året i skrivande stund.