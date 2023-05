Twitter är i fokus i eftermiddag efter att Elon Musk gjort tillkännagivandet som bara kan beskrivas som ett av de mest efterlängtade för i år.

På torsdagen bekräftade miljardären i en tweet att han äntligen har anställt en ny vd för den sociala plattformen som han vill förvandla till en superapp som heter “X”.

Glad att meddela att jag har anställt en ny VD för X/Twitter.

Han har ännu inte tillkännagett namnet på den nya vd, men från hans tweet att det är en kvinna. Musk bekräftade också att han kommer att fungera som verkställande ordförande och CTO för Twitter när hon går med om sex veckor.

Det här är en brytande historia. Uppdatera om några minuter för uppdateringar