Nikkei 225-index: är det säkert att köpa japanska aktier i maj?

Nikkei 225- indexet höll stadigt nära sin högsta nivå sedan september förra året inför de kommande Softbank-vinsterna. Indexet, som följer de största japanska företagen, steg till 29 200 ¥, vilket var ~13 % över den lägsta punkten i år.

Softbanks resultat framåt

Nikkei 225-indexet har gått bra i år av tre viktiga skäl. För det första har den nya Bank of Japan (BoJ) guvernören förbundit sig att upprätthålla status quo för lätta pengar. Han beslutade att lämna räntorna oförändrade vid senaste mötet och pekade på fler lättnader.

För det andra har japanska aktier attraherat utländska investerare som lockades av Warren Buffetts investeringar i landet. Buffett har redan tjänat över 4,4 miljarder dollar från sina investeringar i Japans handelsbolag. Han har nu ökat sin andel i de fem sogo shoshas, som han ser som välskötta undervärderade företag.

För det tredje ses Japan som en fristad under kollapsen av USA:s regionala banker och kommersiella fastighetssektorer. Regionala banker som First Republic och Silicon Valley Bank har alla kollapsat under de senaste två månaderna.

Dessutom går kommersiella fastigheter i Japan bättre än i USA. Data som publicerades på torsdagen visade att Tokyos vakansgrad sjönk till 6,11% i april , den lägsta punkten sedan 2021. Som jag skrev här är den kommersiella fastighetssektorn i USA på väg att kollapsa.

Nästa viktiga Nikkei 225-nyhet att titta på är de kommande Softbank-intäkterna. Analytiker tror att bolagets verksamhet gick bättre under Q1 som teknologi företagen återhämtade sig. I USA har Nasdaq 100-indexet flyttat till en tjurmarknad. Softbanks aktiekurs har hoppat med över 7 % i år.

De senaste Softbank-nyheterna är att företagets mobila enhet har gått med i racet med artificiell intelligens när den försöker skapa en ChatGPT-klon. Dessutom närmar sig företaget en affär om att sälja Fortress till M뫚la i en affär på 3 miljarder dollar.

Nikkei 225 teknisk analys

Nikkei-diagram av TradingView

Nikkei-indexet har varit i en stark hausseartad trend de senaste veckorna. När det steg hoppade indexet över nyckelmotståndspunkten på 28 518 ¥, den högsta punkten den 22 november.

Det närmar sig också 78,6% Fibonacci Retracement-punkten medan indexet har hoppat över det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA). Därför kommer indexet sannolikt att fortsätta att stiga när köpare siktar på nästa psykologiska nivå på 30 000 ¥.