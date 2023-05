Barry Gilbert på S&P 500: "inflationen kan vara gårdagens historia"

Det finns anledning att tro att kan driva lite längre uppåt under de kommande månaderna, säger Barry Gilbert – Asset Allocation Strategist på LPL Financial.

Varför är han konstruktiv på S&P 500?

Gilbert fortsätter att betygsätta amerikanska aktier som en “blygsam övervikt” efter de senaste inflationsdata som tyder på att konsumentpriserna sänktes ytterligare till 4,9 % i april ( läs mer ).

Historiskt, sade han i en anteckning från Invezz, tenderar marknaden att klara sig bra när inflationen trendar ner.

S&P 500-avkastningen klarade sig bättre under året efter toppinflationen än året innan. För marknaderna har det varit inflationens riktning snarare än nivån som har betydelse.

Tidigare denna månad levererade den amerikanska centralbanken sin tionde räntehöjning i rad men signalerade en “paus” som också kan vara en medvind för jämförelseindexet framåt.

Vad mer tyder de historiska uppgifterna på?

Gilbert gjorde också en annan viktig slutsats från historiska data som ingick i hans konstruktiva syn på aktiemarknaden.

När han går tillbaka till 1937, avslöjade han, närhelst inflationen toppar 9,0 % (som den gjorde förra året), tenderar S&P 500 att ge en avkastning på drygt 20 % i genomsnitt nästa år.

Högre inflation på topp ökar oddsen för en större återhämtning efter topp även om inflationen fortfarande är hög ett år senare. Det säger oss att marknadsrisker från högre inflation kan vara gårdagens historia.

Gilberts uppfattning står i skarp kontrast till Citi som nyligen varnade för cirka 10 % nedsida i referensindexet S&P 500 ( källa ).