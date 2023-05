Aktivistinvesteraren Engaged Capital siktar på Shake Shack

Shake Shack Inc ( NYSE: SHAK ) handlas med cirka 5,0 % upp i morse efter att en rapport från Wall Street Journal sa att Engaged Capital var på väg att starta en proxy-strid med kedjan av snabba casual restauranger.

Engagerad trycker på för tre styrelseplatser

Den aktivistinvesterare som har cirka 6,6 % av aktierna i livsmedelsföretaget vill ha tre styrelseplatser för att driva på förändringar som den tror kan hjälpa aktiekursen som för närvarande ligger nästan 50 % under den högsta 2021, sa anonyma källor till WSJ idag.

Det är dock anmärkningsvärt att Shake Shack rapporterade sina finansiella resultat för första kvartalet för ungefär en vecka sedan som på ett smidigt sätt toppade Street uppskattningar. Enligt företagets talesman:

Vi genomför vår strategiska plan och gör betydande operativa och finansiella framsteg. Vi räknar med att helåret 2023 ska bli ett rekordår med förväntningar på att återställa marginalerna på restaurangnivå till 19 % till 20 %.

Quo Vadis drar sitt säljbetyg på “SHAK”

Wall Street Journal avslöjade också att Engaged Capital har varit i samtal med Shake Shack sedan slutet av förra året. Men de diskussionerna har hittills misslyckats i en överenskommelse.

En representant för Engaged Capital har ännu inte kommenterat rapporten. Hedgefonden är känd för sin strävan att sänka kostnaderna på Jamba Inc och var tidigare också involverad i Abercrombie & Fitch.

Även på måndagen drog Quo Vadis Capital tillbaka sitt “säljbetyg” på aktier i det New York-baserade företaget. Analytiker på företaget har nu ingen rekommendation för Shake Shack-aktien.

För året har detta livsmedelslager ökat med mer än 60 % vid skrivandet.