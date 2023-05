Paul Tudor Jones säger att aktier kommer att avsluta året högre: här är anledningen

Paul Tudor Jones, en miljardär hedgefondförvaltare och veteranhandlare, har förutspått att aktier kommer att avsluta året högre.

Investeraren noterade denna utsikt via kommentarer han gjorde under en intervju med CNBC’c “Squawk Box” på måndagen.

Paul Tudor Jones om varför aktier kommer att gå upp: Fed är klara med att höja räntorna

Enligt honom kommer aktiemarknaden sannolikt att se en uppåtgående grind under andra halvan av året och sluta starkt eftersom den amerikanska centralbanken är “färdig” med att höja räntorna.

Feds väg mot högre räntor hade informerats om behovet av att bekämpa stigande inflation, men konsumentprisindex (KPI)-måttet har varit på nedgång de senaste 12 månaderna. Jones menade att detta bådar gott för aktiemarknaden.

När han kommenterade Fed och frågan om inflation och räntor, sa den legendariska handlaren till CNBC:s Andrew Ross Sorkin:

“Jag tror definitivt att de är klara. De skulle förmodligen kunna deklarera seger nu för om man tittar på KPI så har det sjunkit 12 månader i rad. Det har aldrig hänt tidigare i historien.”

Investeraren tillade att inflationen har sett “en stark nedåtgående båge.” Hans kommentarer kommer några dagar efter att den senaste KPI-datan visade en svalning till 4,9 % – ned från toppen på 9 % som nåddes i juni 2022. Räntorna har varit dåliga för ekonomin, tillade Jones och sa att nu är det en fråga om att vänta ut effekten. Han jämför detta med kemoterapi.

“Du måste tänka på räntor som cellgifter. Kemo är gift. Vi är förmodligen på nivåer som vi hade drabbats av en lågkonjunktur tidigare på grund av ränteskatten på ekonomin. Det är en fråga om att vänta på att den skatten på ekonomin ska arbeta sig igenom.”

Investor säger att det kommer att gå långsamt för aktier

Enligt hedgefondförvaltaren jämfördes börsutsikterna med bilden i mitten av 2006, med aktier som skjutit i höjden i efterdyningarna av Feds paus i sin åtstramningscykel. När det gäller aktiens utveckling under de kommande månaderna sa han att han var positiv till ett uppåtriktat momentum. Jones noterade dock att han “inte är skenande hausse” och att det kommer att bli en “långsam grind”.

I vad som kunde driva aktier högre, pekade investeraren på möjligheten att det finns enorma mängder torrt pulver som bara väntar på att distribueras till investeringar. Han tillade att marknaden har sett en ganska avmattning när det gäller affärer, inklusive en nedgång i börsintroduktioner när investerare och företag bedömde de övergripande utsikterna.

Amerikanska aktier förblev vingliga på måndagen då marknaden såg ut att vara optimistisk över affären med skuldgränser – den övergripande känslan är att lagstiftare sannolikt kommer att slå ett genombrott i konflikten kring skuldtakskrisen.

var oförändrad på $4 124 medan Dow Jones Industrial Average kämpade mot en skakig start på veckan på 33 382, strax under flatline på -0,24%.