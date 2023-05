Gå över LVMH: Hermes aktiekurs dödar det

LVMH-aktien har varit i en stark hausseartad trend under det senaste decenniet, vilket hjälpt det att bli det 11:e största företaget i världen. Det är det största företaget i Europa. Aktien har hoppat med mer än 50% under de senaste 12 månaderna.

Men under ytan har Hermes presterat bättre än LVMH och andra lyxvaruföretag som Kering och Richemont. Den har ökat med över 80 % under de senaste 12 månaderna. Hermes är det 40:e största företaget i världen med ett börsvärde på över 221 miljarder dollar. Diagrammet nedan visar att Hermes-aktien har gått bättre än LVMH under de senaste 5 åren.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hermes tillväxt fortsätter

Hermes och LVMH är två av de största lyxvaruföretagen i världen. Den största skillnaden är att LVMH är mer bred, med över 70 företag. LVMH är verksamt inom industrier som lyxvarvsindustrin, klockor, kläder och vin och sprit bland annat.

Hermes, å andra sidan, har färre varumärken i sitt ekosystem. De senaste resultaten visade att det mesta av verksamheten går bra. Dess konfektions- och accessoarintäkter ökade med 34 % under första kvartalet. Den följdes av silke- och textilintäkterna ökade med 20 % medan klockintäkterna ökade med 25 %.

Vidare ökade parfym- och skönhetsintäkterna med 7% medan andra Hermes affärslinjer steg med 28%. Geografiskt sett var Japan den bästa regionen eftersom dess intäkter ökade med 26 %. Den följdes av 23 % i Asien och Frankrike och Amerika där intäkterna sjönk med 19 % och 21 %.

Analytiker förväntar sig att företaget kommer att gå bra i år, med hjälp av Kina, den största köparen av lyxvaror. Ändå finns det oro för huruvida den nuvarande Hermes-värderingen stödjer dess tillväxt. Data som sammanställts av Investing visar att Hermes har en PE-multipel på 61 jämfört med LVMH:s 31.

Hermes aktiekurs prognos

Hermes-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Hermes aktiekurs har varit i en stark hausseartad trend och för närvarande ligger på den viktigaste motståndspunkten på €2 000. Aktien ligger över nyckelmotståndspunkten på €1 766, den högsta punkten den 3 februari.

De förblir över 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden. Det finns också tecken på att den hausseartade trenden avtar på motståndsnivån på €2 000. Därför kommer aktien att dra sig tillbaka under de kommande dagarna när köpare riktar in sig på nyckelstödet till €1 900. Ändå kommer den hausseartade trenden att fortsätta så länge som priset ligger över 50-dagars glidande medelvärde.