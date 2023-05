Tether för att tilldela 15% av sin vinst för att köpa Bitcoin

De senaste Tether-nyheterna är att företaget bakom den ledande stablecoinen på marknaden USDT, planerar att allokera en del av sin vinst till köp av Bitcoin.

“Investeringsstrategin [är] inriktad på att ytterligare stärka sin reservportfölj”, sa Tether i ett pressmeddelande som publicerades på onsdagen. Enligt tillkännagivandet kommer Bitcoin-köpen att börja denna månad.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tether strävar efter att diversifiera och stärka sina reserver

Tethers reserver inkluderade 1,5 miljarder dollar i BTC från och med mars i år, och de nya köpen är inriktade på att stärka och diversifiera dessa reserver. Tether tillkännagav i oktober 2022 att de hade minskat företagscertifikat från sina reserver till noll. Istället ökade det investeringarna i amerikanska statsskuldväxlar eftersom det såg ut att säkerställa att USDT:s 1:1-stöd till USD hade de säkraste reserverna.

Paolo Ardoino, CTO för Tether, noterade i ett uttalande att beslutet att investera i BTC beror på benchmarkkryptovalutans “styrka och potential som investeringstillgång.”

Han pekade på Bitcoins motståndskraft och det faktum att det “digitala guldet” nu ses som ett långsiktigt värdelager. Bortsett från det har det visat betydande tillväxtpotential, med grundläggande faktorer som begränsat utbud, decentraliserad karaktär och utbredd användning som positionerar den som en investeringstillgång för ett växande antal institutionella och privata investerare.

Ardoino kommenterade vidare på Tethers BTC-rörelse och noterade:

“Vår investering i Bitcoin är inte bara ett sätt att förbättra vår portföljs prestanda, utan det är också en metod för att anpassa oss till en transformativ teknologi som har potential att omforma hur vi bedriver affärer och lever våra liv.”

Även om företaget kommer att allokera upp till 15 % av sin vinst till vanliga BTC-köp, kommer det totala Bitcoin-innehavet i USDT-reserver inte att växa till att överstiga stablecoin-utgivarnas Shareholder Capital Cushion. Tether kommer inte heller att förvara sin Bitcoin hos någon tredjepartsleverantör, men ta kontroll över sina innehav som en del av filosofin ” Inte dina nycklar, inte din bitcoin. “