Walmart Q1-intäkter: “enkla pengar har redan tjänats”

Walmart Inc ( NYSE: WMT ) öppnade i grönt i morse efter att ha rapporterat bättre än väntat resultat för sitt första finansiella kvartal.

Walmart lager upp på höjda utsikter

Aktierna har stigit också på grund av att den stora återförsäljaren höjt sin guidning för hela året.

Walmart förutspår nu $6,10 per aktie till $6,20 per aktie av justerat resultat per aktie jämfört med analytiker på $6,14 per aktie. På CNBC:s ” Squawk Box ” sa DCLAs Sarat Sethi:

Livsmedel är mycket stark. Konsumenter spenderar mer pengar på mat, mindre på kläder. Walmart går riktigt bra med e-handel; de tar del där. De försöker utöka marginalerna med hjälp av teknik.

Dess nuvarande kvartalsutsikter kom dock undan för Street uppskattningar. I motsats till dess lägsta hittills i år har Walmart-aktien nu stigit drygt 10 %.

Walmart Q1-resultatöversikt

Tjänade 1,67 miljarder dollar jämfört med 2,05 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie sjönk också från 74 cent till 62 cent

Justerad EPS tryckt till $1,47 enligt pressmeddelandet

Intäkterna ökade med 7,6 % på årsbasis till 152,30 miljarder dollar

Konsensus var 1,32 dollar per andel på intäkter på 148,94 miljarder dollar

Försäljningen av e-handel och Sam’s Club ökade med 26 % och 4,5 %

Är Walmart-aktier värda att köpa?

Andra anmärkningsvärda siffror i resultatrapporten inkluderar försäljningen av Walmart i USA och Walmart International som steg med 7,2 % respektive 12 % – båda över förväntan. Enligt Sarat Sethi:

För närvarande är det svårt att öka försäljningen i samma butik eftersom du har så mycket prissättning inbäddad. Så jag tror att du inom detaljhandeln måste vara mycket försiktig nu eftersom de enkla pengarna redan har tjänats.

TJX, tillade han, kan vara ett bättre namn för att spela detaljhandeln även om Wall Street fortfarande har en konsensus “övervikt”-betyg på Walmart-aktien.

Detaljhandeln förbättrade sin rörelsemarginal med cirka 30 punkter till 4,1 % då rörelsekostnaderna steg med 7,2 % under det nyligen avslutade kvartalet (mindre än försäljningen).