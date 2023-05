Anthony Scaramucci säger att han håller fast vid Bitcoin – här är varför

Anthony Scaramucci, VD för SkyBridge Capital, håller fast vid Bitcoin även när kryptovalutan kämpar efter en nyligen nedgång från den tekniska nyckelnivån på $30 000.

Vita husets tidigare kommunikationsdirektör delade sin hausseartade övertygelse under en intervju med Bloomberg på torsdagen. På tal om de nuvarande marknadsutsikterna för aktier och krypto mitt i krisförhandlingarna om USA:s skuldbegränsning, sa Scaramucci om Bitcoin:

“Jag håller fast vid det, du vet att det är intressant, jag har inte ändrat portföljen alls och jag tror att vi har belönats med det eftersom det hände mycket förra året.”

Bitcoins värde är i sig värt 40 000 dollar

Skybridge Capitals grundare lyfte fram potentialen för Bitcoins pris att studsa högre genom att summera en av faktorerna som katalyserade 2022-dumpen.

Medan kryptovintern bevittnade LUNA-kraschen, Three Arrows Capitals undergång och en mängd kryptokonkurser mitt i smittspridning, var FTX-kollapsen och den turbulens som Sam Bankman-Fried och co skrev till krypto kanske den största katalysatorn.

Enligt hedgefondförvaltaren ser allt om det engångs “kryptogeniet” nu ut som “en baby [av] John Meriwether och Bernie Madoff.

Bedrägeriet, över hävstångseffekten och överdrivet förtroende slutade med att kryptomarknaden var i en stor depression, noterade han. Som Invezz berättade här hade FTX förvärvat 30 % av aktierna i Skybridge Capital, innan börsen ansökte om konkurs för att se den inhemska FTX Token dumpa till nära noll.

För att förklara varför han är hausse på Bitcoin, sa Scaramucci:

“Marknaden är förmodligen överskjuten till nedsidan och så vi tror att Bitcoin är värt cirka 40 000 dollar. Det trendar just nu på $25 000 till $27 000, men vad vi ser är bättre gruvarbetaraktivitet, vi ser plånbokexpansion.”

Scaramucci säger att adoption kan få BTC-priset att explodera

Scaramucci har tidigare pratat om Bitcoins styrka som värdeförråd och verkar fortfarande ha den uppfattningen med tanke på hans kommentarer om var Bitcoin-priset är och vad som kan hända. Enligt hans åsikt är BTC inte bara undervärderat, utan har potential att explodera i framtiden givet plånbokens tillväxt.

“Jag har pratat om det här utanför luften så låt oss upprepa det – du har 4% global absorption för Bitcoin – cirka 340 miljoner plånböcker. Det är ungefär där internet var 1998. Vi måste bara gå från 4% till 8% och du kommer att se explosiv avkastning i Bitcoin.”

Han tror att nyckeln till att få det rätt som en långsiktig investering är att ha tålamod.

Bitcoin handlades runt $26 915 på fredagsmorgonen, enligt data från CoinGecko. Detta innebar att priset sjönk med cirka 2 % eftersom obeslutsamheten rådde efter förra veckans avslag från över 28 000 $. BTC-priset har stigit till över 31 000 $ 2023. Det nuvarande priset är mer än 60 % lägre än den högsta någonsin på 69 000 $ som nåddes 2021.