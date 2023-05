Jumia aktiekurs: Afrikas Amazon står inför en stor valutarisk

Jumia (NYSE: JMIA) aktiekursen steg högre före de senaste finansiella resultaten. Aktien steg till en högsta nivå på 3,15 dollar, mycket högre än den lägsta nivån hittills i år på 2,54 dollar. Jumia-aktien har totalt fallit med över 95 % från den högsta nivån 2021.

Jumia har en stor valutarisk

Jumia Technologies är ett e-handelsföretag som fokuserar på den afrikanska marknaden. Företaget, som ofta ses som Afrikas version av Amazon, verkar i flera afrikanska länder som Nigeria, Kenya, Senegal och Algeriet bland andra.

Analytiker tror att Jumias intäkter under första kvartalet landade på 50 miljoner dollar, en minskning från föregående kvartals 66 miljoner dollar. Denna nedgång förväntas eftersom bolaget tjänar det mesta av sina pengar under fjärde kvartalet.

Den största risken som Jumia står inför är utländsk valuta. Som jag skrev i den här artikeln kraschar många afrikanska valutor . Den kenyanska shillingen har kraschat från en pandemisk lägsta nivå på 100 till nästan 140 och ligger på en rekordlåga nivå.

Samtidigt har den västafrikanska francen fallit från 589 i april till 606 medan den nigerianska nairan har sjunkit till en rekordlåg nivå och analytiker förväntar sig att den kommer att devalvera mer. Den ghananska cedi har kraschat från 4,73 2018 till över 10. Sammantaget har de flesta valutor i länder där den är verksam förlorat det mesta av sitt värde.

Fallande valutakurser påverkar Jumia. För det första publicerar Jumia sina resultat i amerikanska dollar. Som sådan har en stark US-dollar en negativ inverkan på resultatet.

Den andra effekten är att en starkare dollar påverkar importen från Kina eftersom de flesta av Jumias varor kommer från landet. Till exempel, en smartphone som såldes för 100 000 KES för några år sedan kostar nu över 140 000 KES. Slutligen leder svagare afrikanska valutor till högre inflation och svaga utgifter.

Jumia aktiekursprognos

JMIA-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Jumias aktiekurs har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna då oron för företaget fortsatte. Trots det senaste steget förblir aktierna under 100-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden.

Jumia-aktien har rört sig något över nyckelmotståndspunkten på 2,88 dollar, den lägsta nivån den 28 december. Därför misstänker jag att aktierna kommer att fortsätta falla när säljarna siktar på den lägsta nivån på 2,5 dollar hittills i år. Ett drag under den nivån kommer att se den flyttas till $2,0.