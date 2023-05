GBP/ZAR: Hur högt kan pundet till rand nå?

Växelkursen mellan pund och rand rörde sig i sidled inför det viktiga räntebeslutet från den sydafrikanska centralbanken. GBP/ZAR -paret slarrade på 24, några punkter under sin rekordnivå på 24,46. Sammanlagt har paret hoppat med över 27 % från den lägsta nivån 2022.

SARB:s beslut väntar

Den sydafrikanska randen har varit i rampljuset denna vecka då investerare fokuserar på viktiga händelser från landet. Data som publicerades på tisdagen visade att det överordnade konsumentprisindexet (KPI) sjönk från 7,1 % i mars till 6,8 % i april. Det var en större nedgång än medianuppskattningen på 7,1 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sydafrikas inflation sjönk också från en månad tidigare. Den sjönk från 1,0 % i mars till 0,4 % i april. På samma sätt sjönk kärninflationen till 0,5 % respektive 5,3 %. Dessa siffror betyder att landets inflation går i rätt riktning.

Samma situation inträffade i Storbritannien, där den totala konsumentinflationen sjönk till 8,7 % från tidigare 10,1 %. Storbritanniens kärn-KPI, som exkluderar de volatila mat- och energipriserna, steg till 6,8 %, vilket signalerar att Bank of England har mer att göra för att bekämpa inflationen.

Som jag skrev i den här artikeln kommer nästa viktiga katalysator för ZAR att vara det kommande räntebeslutet av SARB . Analytiker tror att den sydafrikanska centralbanken kommer att höja räntorna med ytterligare 0,25 % och höja den officiella kontanträntan till 8 %. Det kommer då att signalera att det kommer att pausa höjningar framöver för att ge utrymme för de tidigare höjningarna att fungera.

GBP/ZAR prognos

GBP/ZAR-diagram av TradingView

Växelkursen GBP till ZAR har varit i ett spektakulärt rally under de senaste månaderna då försäljningen av den sydafrikanska randen har intensifierats. Den här veckan har paret dragit i bromsen när investerare väntar på det kommande SARB-räntebeslutet. Paret förblir över 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA) medan MACD har flyttat över neutralpunkten.

Därför kommer priset GBP/ZAR sannolikt att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa nyckelnivå på 24,38. Ett drag över den nivån kommer att få paret att hoppa till nästa motståndspunkt vid 25. Alternativscenariot är när paret drar sig tillbaka och testar nyckelstödet vid 23.