JPMorgan kan snart lansera ett AI-verktyg som liknar ChatGPT

JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) arbetar på en mjukvara som liknar ChatGPT som kommer att använda artificiell intelligens för att erbjuda investeringsrådgivning.

Här är vad vi vet hittills

På torsdagen lämnade finanstjänsten in till US Patent and Trademark Office (PTO) för att varumärket IndexGPT – ett verktyg som i ansökan definieras som:

Cloud computing-programvara som använder artificiell intelligens för att analysera och välja värdepapper som är skräddarsydda för kundernas behov.

Nyheten kommer mer än en månad efter att JPMorgan rapporterade rekordintäkter för sitt första räkenskapsår ( läs mer). Man köpte också nyligen den kollapsade First Republic Bank – ett förvärv som långivaren förväntar sig kommer att öka dess årliga vinst med 500 miljoner dollar.

Vid skrivandet är JPMorgan-aktien ungefär oförändrad jämfört med början av året.

Rivaler undersöker också potentialen hos AI

Peers inklusive Goldman Sachs och Morgan Stanley undersöker enligt uppgift tillämpningarna av artificiell intelligens också inom finans.

Enligt varumärkesadvokaten Josh Gerben ser JPMorgan dock före sina rivaler i det loppet.

Detta är en verklig indikation på att de kan ha en potentiell produkt att lansera inom en snar framtid. Företag som JPMorgan registrerar inte varumärken för skojs skull.

Det är också anmärkningsvärt att en nyligen genomförd studie från University of Florida visade att användningen av ChatGPT för aktieanalys överträffade marknadsgenomsnittet. Wall Street har för närvarande ett konsensusbetyg på “övervikt” på JPMorgan-aktien.