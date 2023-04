JPMorgan rapporterar rekordintäkter för Q1: är bankkrisen över?

JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) öppnade i grönt på fredagen efter att ha rapporterat starka resultat för sitt första finansiella kvartal tack vare framför allt de högre räntorna.

Pro delar hans syn på bankkrisen

Dess kvartalsvisa uppdatering lindrar en del av oron kring banksektorn i stort efter de senaste misslyckandena som hjälpte till att öka de totala insättningarna på JPMorgan detta kvartal med 2,0 % i följd. Ändå sa David Harden från Summit Global Investments idag:

Bankkrisen är inte över. Det är mer rullande. Om man går tillbaka till den stora finanskrisen kom några av de andra sprängningarna månader senare. Vi har lärt oss av det förflutna, det finns några bra saker i horisonten. Men vi är inte igenom det.

Jämfört med föregående år minskade inlåningen med 7,0 % – något bättre än väntat. Banken noterade ungefär 2,3 miljarder dollar i kreditkostnader när den förberedde sig för en avmattande ekonomi.

JPMorgan-aktien är nu upp nästan 3,0% för året.

Vad drev vinsterna för JPMorgan under Q1?

Enligt JPMorgan Chase & Co var dess intäkter från investmentbanking och handel ungefär oförändrade jämfört med förra året.

Konsument- och samhällsbanker noterade dock en enorm vinstökning på 80 % på årsbasis. På Yahoo Finance Live lade Harden till:

Resultaten är mycket bra. Jag förväntar mig lite mer volatilitet i framtiden. Men att ha positiva resultat av de stora pojkarna är en riktigt bra sak. Jag tror att det verkligen hjälper marknaden att få lite förtroende.

Wall Street har för närvarande ett konsensusbetyg om “övervikt” på JPMorgan-aktien.

Anmärkningsvärda siffror i JPMorgans resultatrapport för första kvartalet

Tjänade 12,62 miljarder dollar jämfört med 8,28 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie steg också från $2,63 till $4,10

Intäkterna ökade med 25 % på årsbasis till 38,35 miljarder dollar

Konsensus var 3,41 dollar per andel på intäkter på 36,13 miljarder dollar

Räntenettot steg med 49 % på årsbasis till 20,9 miljarder USD

För hela räkenskapsåret förutspår JPMorgan nu cirka 81 miljarder dollar i räntenetto jämfört med dess tidigare guidning på 74 miljarder dollar. Banken fortsätter att se kostnader på 81 miljarder dollar också i år, enligt resultatpressmeddelandet. Enligt Harden:

Jag är inte rädd för bankaktier men du måste vara försiktig. Om du ska hålla banker måste du leta efter högkvalitativa bankaktier som JPMorgan med kvalitetsintäkter och stark transparens.