American Express-aktien kan stiga 20% härifrån: Morgan Stanley

American Express Company ( NYSE: AXP ) slutade 4,0% upp på fredagen efter att en analytiker från Morgan Stanley sa att det var ett toppval inom finansiella tjänster.

American Express aktie bör vara värd $188

Betsy Graseck höll med om att det multinationella inte ser sina intäkter växa så starkt som det gjorde precis efter pandemin. Ändå är hon övertygad om att avmattningen inte kommer att bli så illa som befarat.

Analytikern dubbar nu ett lämpligt tillfälle att bygga upp en position i American Express-aktien eftersom den handlas med stor rabatt.

Amex har inte handlat detta billigt på P/E sedan 2019, med en 12x P/E-prissättning i en kraftigare nedgång i tillväxten. Ja, diskretionära utgifter saktar ner, men detta är redan inbakat i konsensusuppskattningar.

Hon uppgraderade fintech idag till “överviktig” och tillkännagav ett prismål på 188 $ som antyder en uppsida på cirka 20 % härifrån.

American Express missade vinstuppskattningar under första kvartalet

Förra månaden sa det New York-baserade företaget att dess vinst under det första finansiella kvartalet kom undan för Street uppskattningar.

Graseck förutspår en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 13 % för American Express under de kommande två åren jämfört med bara 7,0 % som dess nuvarande aktiekurs antyder. Hennes forskningsanteckning lyder också:

Härifrån erbjuder American Express högsta intäktstillväxt, stark operativ hävstång och bättre kreditkvalitet.

American Express-aktien ger för närvarande en direktavkastning på 1,53 %, vilket kompenserar för ytterligare en anledning att ha den i din investeringsportfölj.