IAGs aktiekurs är 83,8 % undervärderad, visar DCF-beräkning

IAG (LON: IAG) aktiekursen har legat i en konsolideringsfas under de senaste veckorna eftersom oron för företaget fortsätter. Aktien handlades till 160p, några punkter under årets högsta på 173,65p. Sammantaget har aktien vrålat med mer än 77 % från den lägsta punkten 2022.

Heathrow slår till

IAG, British Airways moderbolag, står inför betydande risker under de närmaste månaderna på grund av de kommande strejkerna på Heathrow flygplats. Flygplatsens säkerhetstjänstemän kommer att börja strejka under den kommande månaden. De 2 000 anställda förväntas få stroke i 31 dagar under sommaren.

De flesta av dessa strejker kommer att ske i Terminal 5, en viktig terminal som används av några av de största flygbolagen på flygplatsen, inklusive British Airway och Emirates. Medan strejkerna kommer att drabba andra flygbolag kommer British Airways att bli mer påverkade eftersom Heathrow är dess hemmabas. BA är den största inkomstgeneratorn för IAG.

Strejkerna kan innebära att bolagets tillväxt bromsar in under de kommande månaderna. De senaste resultaten visade att företagets intäkter hoppade från över 3,4 miljarder pund under de tre månaderna till mars förra året till över 5,8 miljarder pund i år.

Bolagets förlust efter skatt sjönk från över 787 miljoner pund till 87 miljoner pund. Det viktigaste är att företaget sa att dess nettoskuld har sjunkit från 10,3 miljarder pund till 8,3 miljarder pund.

IAG är lite undervärderat jämfört med andra företag i branschen. Data visar att företaget har en PE-kvot på 8,1x jämfört med det totala genomsnittet på 12. Ytterligare data sammanställd av Simply Wall Street visar att det verkliga värdet på 979p, vilket signalerar att det är cirka 83% undervärderat som visas nedan.

IAG DCF-värdering

IAG aktiekursprognos

IAG-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att IAG-aktien har haft en hausseartad trend de senaste veckorna. Det har rört sig över 50-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Aktien ligger också något över den viktiga stödnivån på 141,50p, den högsta punkten i november.

Vidare har Relative Strength Index (RSI) rört sig över den neutrala punkten vid 50. Aktievolymen har fallit sedan toppen i mars. Därför är utsikterna för aktien neutrala med en baisseartad bias eftersom den har bildat ett stigande kilmönster. Om detta händer kommer nästa nivå att titta på vid 141.50p.

