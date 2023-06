Köp inte Cathie Woods ARKK-aktie: Köp denna ETF istället

Ark Innovation Fund (ARKK) ETF har studsat tillbaka i år, hjälpt av den pågående återhämtningen av aktiemarknaden och teknikföretag. Cathie Woods flaggskeppsfond, hoppade till en topp på $43,51 denna månad, den högsta punkten sedan februari. Den har hoppat med över 44% från den lägsta nivån 2022. Trots detta finns det några anledningar till varför jag anser att Invesco QQQ är en mycket bättre ETF att köpa än ARKK.

ARKK är dyrare än QQQ

ETF:er tjänar pengar genom att ta ut en liten avgift som vanligtvis kallas en kostnadskvot. Detta är en liten avgift som sponsorn till fonden betalar under en viss period. I de flesta fall tenderar passiva ETF :er som QQQ att vara billigare än aktivt förvaltade fonder som ARKK.

I det här fallet har QQQ en kostnadskvot på 0,20 % medan ARKK har en kvot på 0,75 %. Som sådan, om du investerar 100 000 $ i QQQ och det förblir oförändrat på ett år, kommer du att betala en avgift på 200 $. Å andra sidan, att investera samma belopp i ARKK kommer att kosta dig $750.

I vissa fall är det vettigt att investera i en aktivt förvaltad fond om den har överlägsen prestation, men ARKK har inte alls överträffat QQQ. Under de senaste fem åren har QQQ vuxit med 100 % medan ARKK har tappat 7 %.

QQQ ger utdelning och inte ARKK

Utöver aktiekursavkastningen är det alltid viktigt att ta hänsyn till den utdelning som en fond betalar. Det är bättre att investera i en fond som ger utdelning än en som inte gör det. Invesco QQQ är känt för att betala kvartalsvis utdelning. Enligt SeekingAlpha har den en direktavkastning på 0,68% och ett fyraårsgenomsnitt på 0,63%. Dess utdelningstillväxt under de senaste fem åren var 10,78 %.

AKK, å andra sidan, investerar i företag som för det mesta inte ger utdelning. Och det finns en sannolikhet att det inte kommer att ge någon utdelning inom kort. Därför tror jag i det här fallet att QQQ är en bättre fond att investera i.

QQQ är mer diversifierat

Diversifiering är en viktig sak när man investerar. QQQ har 100 företag medan ARKK har 31. De tio bästa företagen i QQQ representerar cirka 58% av hela fonden medan de tio bästa i ARKK står för 62%. Därför, för din långsiktiga portfölj, rekommenderas det alltid att du investerar i en ETF med en bredare kapitalpool.

Det finns andra skäl till varför du bör överväga att investera i QQQ. Till exempel har den en längre meritlista vad gäller prestanda, den har ingen “superstar”-manager som ställer upp och gör inga spekulativa satsningar

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg