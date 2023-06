Är kasinoaktier i riskzonen efter att Jefferies nedgraderar två namn?

Kasinobranschen har upplevt en enorm tillväxt de senaste åren, och flera företag lyfter fram potentialen för ännu bättre tider. Digitalisering och regelförändringar har banat väg för spelbolag att diversifiera sin verksamhet och erbjuda attraktiva spelprodukter på marknaden.

Men på torsdagen skiljde sig analytiker på Jefferies med sin hausseartade ställning till två anmärkningsvärda namn i sektorn. Aktieanalysföretaget sänkte aktierna i Las Vegas Sands (NYSE: LVS) från Buy to Hold med ett kursmål sänkt från $69 till $65. Den rivaliserande kasinooperatören Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) sänktes också från Buy to Hold medan dess prismål sänktes från $135 till $114.

“Uppsidan mindre övertygande”

Jefferies analytiker David Katz kommenterade i sin anteckning att uppåtpotentialen i båda namnen är “mindre övertygande.” Men en baisseartad inställning till sektorn kan inte motiveras just nu eftersom analytikern konstaterar att “Macaos återhämtning bör förbli produktiv.”

Wynn aktieägare och CNBC bidragsgivare Jim Lebenthal kommenterade i torsdags att han trots en nedgradering känner sig “ganska bra” om Wynns syn. Han sa att bruttospelintäkter och besöksstatistik till Macau fortfarande är “ganska bra.”

Bästa kasinoaktier 2023

Vi har sammanställt en lista över de bästa casinoaktierna att hålla ett öga på under 2023. Observera att några är svenska och några utländska. Flera av dem driver casinon utan svensk licens men använder lokala licenser som MGA, Estland eller Curacao. Detta betyder dock inte att alla casino utan svensk licens accepterar svenska spelare.

Las Vegas Sands (LVS)

Las Vegas Sands är en av de största spelarna i kasinobranschen, och de har haft en lång

historia av framgångsrik verksamhet. De är kända för sina ikoniska kasinon som Venetian och Palazzo i Las Vegas. Med sin starka marknadsposition och breda utbud av verksamheter kan vi förvänta oss att Las Vegas Sands kommer att vara en solid investering även 2023. Aktiens avkastning för 2023 är för närvarande 22,51%.

Betsson (BETS B)

Betsson är ett svenskt företag med lång erfarenhet inom spelbranschen. De erbjuder både casinospel och sportspel och har utökat sin verksamhet internationellt de senaste åren. Betsson har en stabil historia av växande intäkter och god lönsamhet, vilket gör aktien mycket attraktiv för investerare som vill satsa på spelbolag 2023. BETS B är upp 26,70% i år.

DraftKings (DKNG)

DraftKings är ett av de mest populära företagen inom fantasysport och betting online. De har också börjat fokusera på den växande marknaden för kasinospel, vilket gör dem till en intressant aktie att titta på. Med sitt starka varumärke och snabba expansion kan vi förvänta oss att DraftKings kommer att fortsätta växa och utvecklas under 2023. Redan i år är aktien upp 128,09%.

Gaming Innovation Group (GIG)

Gaming Innovation Group är ett företag som fokuserar på att erbjuda plattformar och lösningar inom iGaming, bland annat för casinon och sportspel. De har en stark närvaro i Europa och letar ständigt efter nya möjligheter för expansion. GIG är en intressant aktie för investerare som vill investera i företag som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen inom spelbranschen. GIG-aktien har rört sig i sidled i år och är nere med 0,8 %, men sett till 1-års utveckling är den upp 52,65 %.

Better Collective (BETCO)

Better Collective är en ledande aktör inom affiliatemarknadsföring inom betting och casino. De erbjuder innovativa lösningar och tjänster för att hjälpa spelbolag att nå och engagera spelare. Med en ständigt växande marknad och en ökad efterfrågan på effektiva marknadsföringslösningar kan Better Collective bli ett intressant val för investerare 2023. BETCO är upp hela 77,28 % för i år.

International Game Technology (IGT)

International Game Technology (IGT) är en global leverantör av spelautomater, system och tjänster för kasinon och lotterier. De har ett starkt varumärke och en bred produktportfölj, vilket gör dem till en attraktiv investering. IGT har visat stabil tillväxt och lönsamhet genom åren, vilket gör dem till en säker investering för 2023. Avkastningen för 2023 ligger hittills på 18,74%.

MGM Resorts (MGM)

MGM Resorts är en av världens största kasino- och hotellkedjor, med välkända anläggningar som Bellagio och MGM Grand i Las Vegas. De har även investerat i digitala casinon och sportspel, vilket bådar gott för deras framtida tillväxtmöjligheter. MGM Resorts aktie kan vara en bra investering för dem som vill satsa på den globala kasinoindustrin 2023. I år har den redan gett en avkastning på 23,24 %.

Evolution (EVO)

Evolution är en ledande leverantör av live casinospel, med en stark marknadsposition och ett innovativt spelutbud. De har upplevt en betydande tillväxt de senaste åren, driven av ökad efterfrågan på live casinospel och stark global expansion. Evolution-aktier bör definitivt övervägas av investerare som vill satsa på den växande livecasinomarknaden 2023. Evolution är en av de bäst presterande spelbolagsaktierna 2023 med en jättelik avkastning på 39,59 %.

Kindred (KIND SDB)

Kindred är ett av de största spelbolagen online i världen, med verksamhet inom både kasinospel och sportspel. De är kända för sitt Unibet-varumärke och har en lång historia av innovation inom spelbranschen. Med sitt starka varumärke och sunda finansiella ställning är Kindred en intressant aktie för investerare att titta på under 2023. Aktien är upp 13,08% i år och har en positiv trend.

Kambi (KAMBI)

Kambi är en ledande leverantör av sportspelslösningar och tjänster till spelföretag över hela världen. De är särskilt kända för sin innovativa plattform och högkvalitativa teknik, vilket gör dem till en intressant investering för den som vill satsa på den snabbt växande sportbettingmarknaden. Kambi-aktien kan vara ett bra val för den som letar efter

tillväxtmöjligheter inom spelsektorn 2023. Kambi har i skrivande stund haft 8,56% avkastning i år.

Slutsats

Kasinoaktier har presterat bra hittills och som vår analys, plus de senaste trenderna i branschen visar, ser flera företag bra ut på vägen för fler vinster. Faktum är att kasinoaktier överträffar den bredare marknaden. De S&P 500-index är upp ungefär 12 % hittills i år, medan S&P 500 Casinos & Gaming Sub-industriindex är upp 20 %.

Samtidigt har enskilda kasinoaktier som Las Vegas Sands Corp. (LVS) stigit med 16 % hittills; MGM Resorts International (MGM) är upp 24% YTD och Betsson AB (BETS) är upp 24% under samma period. Better Collective (BETCO) har ökat med 77 % under året, medan DraftKings Inc. (DKNG) har presterat bättre än de flesta jämnåriga, med 129 % hittills.

Överträffandet beror på ett antal faktorer, inklusive tillväxt på spelmarknaden online och fördelarna med nya teknologier som kryptovaluta och metaverse. Digitalisering och ett förbättrat regelverk har också varit nyckelfaktorer för tillväxten i kasinosektorn. Men medan återöppningen av kasinon och den resulterande tillväxten, måste investerare förstå att investeringar i kasinoaktier, precis som andra investeringar, måste göra sin egen forskning och riskanalys innan de