Storbritanniens landmärke krypto, stablecoin lagförslag undertecknat i lag

Storbritannien har officiellt erkänt krypto- och stablecoins som reglerad verksamhet efter att kung Charles godkände Financial Services and Markets Bill (FSMB) i lag.

Den 19 juni, som rapporterats här, godkände House of Lords – den övre kammaren i det brittiska parlamentet – FSMB, vilket satte lagförslaget ett steg bort från att bli lag. Det steget var Royal Assent, ett sista skede av lagstiftande i Storbritannien där ett lagförslag som antagits i parlamentet officiellt undertecknas i en lag.

Andrew Griffith, finansminister, kommenterade :

“2023 har visat sig vara ett banerår för att reformera våra finansiella tjänster. Denna landmärkeslagstiftning ger oss kontroll över vår regelbok för finansiella tjänster, så den stödjer brittiska företag och konsumenter och driver tillväxt. Genom att upphäva gamla EU-lagar i Bryssel kommer det att låsa upp miljarder i investeringar – kontanter som kan låsa upp innovation och växa ekonomin.”

Lagen ger tillsynsmyndigheter tillsynsbefogenheter

FSMB introducerades i juli 2022 och försökte få krypto under reglerad finansiell verksamhet. Lagförslaget klassificerar också stablecoins som en del av betalningssystemet. [ Läs mer ;]

Idag, torsdagen den 29 juni 2023, uppfyllde kung Charles den procedurplikt som gör Financial Services and Markets Act 2023 till den vägledande lagen för tillsynsmyndigheter. Lagen, som inkluderade viktiga ändringar som denna under debatten, ger tillsynsmyndigheter som Financial Conduct Authority tillsynsbefogenheter över krypto och stabila mynt i landet.

Förutom FCA kommer Storbritanniens finansminister, Bank of England och Payments Systems Regulator att ha befogenheterna att formulera och upprätthålla viktiga reglerande riktlinjer för branschen.

Storbritanniens finansministerium, Financial Conduct Authority, Bank of England och Payments Systems Regulator kommer snart att kunna införa och genomdriva regler för att reglera sektorn. Regler kring tillsyn av krypto som reglerad aktivitet förväntas inom de närmaste 12 månaderna.

Storbritanniens landmärke kryptolag kommer en månad efter att EU formellt antog sin Markets in Crypto-Assets (MiCA) Act, som erbjuder omfattande kryptoreglering. Förordningen träder i kraft 2024.