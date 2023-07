Bloomberg: Indiens HDFC Bank är nu världens fjärde största bank

Indiens banklandskap har genomgått en tektonisk förändring med det ikoniska Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, som har genomfört en omvänd fusion med HDFC Bank, från och med den 1 juli 2023.

Affären kom överens om i april 2022 med HDFC Bank som är redo att ta kontroll över sitt moderbolag, i en

… 40 miljarder dollar affär med alla aktier.

När det gäller aktiemarknaden har handeln i den nyligen sammanslagna enheten varit stängd för anställda, styrelseledamöter och deras anhöriga fram till den 13 juli 2023, under vilken ny aktietilldelning ska ske.

Nyckelord

Dessa är några av nyckelfunktionerna i den nyligen sammanslagna HDFC Bank.

Världens fjärde största bank efter börsvärde

Bloomberg noterade att i USD skulle enheten värderas till 172 miljarder dollar, vilket skjuter upp den till positionen som världens fjärde största bank, bakom endast JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. och Bank of America.

Source: Bloomberg

Enligt Mint, en ledande engelskspråkig tidning, skulle HDFC Banks kombinerade börsvärde göra den till det näst mest värdefulla företaget i Indien.

Största viktningen på den indiska börsen

Med HDFC Bank som står för 9,2 % av NSE Nifty och HDFC:s vikt på cirka 6,2 %, kommer den nyligen sammanslagna enheten att bidra med nästan 15,4 % av indexet, vilket ersätter Mukesh Ambanis Reliance Industries som toppaktie på 10,4 %.

Dessutom skulle sammanslagningen innebära att tältföretag som HDFC Securities, HDFC AMC och HDFC Life Insurance hamnade under HDFC Banks paraply.

Detta skulle bana väg för HDFC Bank att bli ett globalt finansiellt tjänstekonglomerat som erbjuder en rad tjänster till sina kunder.

Aktieinnehavets struktur

Myntverket noterar att,

…HDFC Bank kommer att ägas helt av offentliga aktieägare, och befintliga aktieägare i HDFC Ltd kommer att äga 41 procent av HDFC Bank.

HDFC aktieägare ska erhålla 42 aktier i HDFC Bank för varje 25 aktier de äger, vilket motsvarar en fusionskvot på 1,68.

Utökad räckvidd

Den sammanslagna banken har en sammanlagd personalstyrka på 177 000 anställda, 8300 utländska filialer och en kundbas på över 120 miljoner.

HDFC Bank siktar på att växa med 18%-20% givet robust vinsttillväxt och planerar att expandera sina filialer med 100% under de kommande åren.

Dessutom, med 70 % av kunderna som åtnjuter produkter som bolån men inte har sitt bankkonto hos långivaren, finns det planer på att hjälpa dem att skapa nya sparkonton för dem.

Suresh Ganapathy, chef för finansiell forskning för Indien på Macquarie, citerades i Bloomberg-artikeln,

Över hela världen finns det väldigt få banker, som i denna skala och storlek fortfarande kan sträva efter att fördubblas under en period av fyra år…(kommer att förbli en) formidabel institution.

D-SIB

Reserve Bank of India utsåg HDFC Bank som en av de inhemska systemviktiga bankerna (D-SIB) i mars 2017.

Source: Bloomberg

Den 30 juni, på den globala scenen, har HDFC Banks eviga dollarsedlar avsevärt överträffat Bloombergs index över globala bankers coco-obligationer, där de förstnämnda gav en avkastning på 3,1 % i år mot en förlust på 3,5 % för de senare.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.