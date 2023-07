BlackRocks kryptosatsning har konsekvenser för Chancer

Medan kryptomarknaderna reagerar på en bredare räntehöjningsrädsla och industrirelaterad regulatorisk motvind med en dipp, är sentimentet fortfarande i stort sett positivt efter veckans kommentarer från Larry Fink, VD för BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).

Samtidigt tittar Chancer på 1 miljon dollar i sitt förköp eftersom kryptoprojektet syftar till att störa de prediktiva marknaderna. Projektet är halvvägs mot det målet bara några veckor efter lanseringen av sitt $CHANCER-tokenförköp.

BlackRock framstår som en viktig hausseartad katalysator

Copy link to section

Efter att BlackRock rörde om marknaderna med sin senaste ansökan om en spot Bitcoin ETF, bidrog företagets VD till den ökande hausseartade impulsen genom att benämna Bitcoin som en internationell tillgång och digital dollar.

Finks kommentarer är sannolikt hängande kring kapitalförvaltarens push för att få ut den första spot Bitcoin ETF:en i USA på marknaden. De kom särskilt efter att Nasdaq återregistrerade Wall Street-gigantens ETF-förslag, och utnämnde Coinbase som kryptobörsen som de har avtal om marknadsövervakning med. [Läs mer].

Under intervjun med Fox Business ansåg Fink att investerare kunde se på Bitcoin som en inflationssäkring. Han tror också att ytterligare digitalisering av guld genom Bitcoin var bra för marknaden, med krypto sannolikt att revolutionera det globala finansiella systemet.

Konsekvenser för Chancer?

Copy link to section

Observatörer säger att BlackRock och andra stora finansiella företag som vill ha en närvaro inom krypto kan stimulera institutionella pengars inträde i sektorn. Med miljontals kunder och en global närvaro framhålls företagens pro-krypto-hållning och möjliga framgång med en spot-ETF som faktorer som kan driva på nästa tjurmarknad.

Men viktigast av allt är det insikten om kraften och fördelarna med blockkedjan och kryptovaluta när det gäller att forma framtiden för finans och investeringar. Eftersom blockkedjan stör olika branscher kommer nyttan av de underliggande tillgångarna i förgrunden – och erbjuder mycket mer till innehavare mitt i antagandet.

Chancer är redo för den här typen av bana med tanke på dess förväntade störning i spelbranschen. Och med tjurcykeln troligen i de tidiga stadierna, kan $CHANCER-förköpet erbjuda en fantastisk möjlighet för investerare som köper tokenen till det nuvarande låga priset på bara $0,01 per token.

Vad är Chancer?

Copy link to section

Chancer är en blockkedje-baserad plattform för förutsägande marknader under utveckling. Projektet beskriver en ny decentraliserad bettingmodell som ska revolutionera branschen via en spelförändrande peer-to-peer (P2P) app.

Plattformens försäljningsargument är dess användning av blockkedje-teknik för att ge användarna kontroll över sina spelmarknader. Det tar bort den makten från centraliserade bookmakers, vilket innebär att användare inte möter de begränsningar som försvårar traditionella bettingplattformar.

En användare på Chancer är sitt eget “hus”, som sätter reglerna att spela efter och marknaderna att delta i – vilket kan vara vad som helst förutsatt att det finns ett tydligt resultat för en satsning. Det kan vara global sport eller den lokala basebolligan, eller val, lokala klubbaktiviteter och så vidare.

$CHANCER-tokenen kommer att driva plattformen och kommer att köras på Binance Smart Chain. Det totala utbudet är 1 500 000 000, med 65% av detta tillgängligt under förköpet.

Förutom att ge innehavare tillgång till ekosystemet kommer tokenen att erbjuda flera vägar genom vilka innehavare kan dra nytta av dess användbarhet. Detta inkluderar en chans att dela sina förutsägelser med det globala samhället och öka potentiella vinster och insatser för att tjäna belöningar eftersom de hjälper till att säkerställa verklig decentralisering för den sociala bettingplattformen online.

Läs mer om Chancer här.

Är förköpet ett bra tillfälle att investera i $CHANCER?

Copy link to section

Förköp erbjuder investerare möjligheten att köpa in sig i ett kommande men lovande projekt. Priserna under förköpet är vanligtvis mycket rabatterade, vilket innebär att investerare får dem på nivåer som sannolikt är 10 gånger eller mer lägre än när tokenen kommer på börserna.

Chancers förköp, som är bara några veckor in, ser ett enormt intresse från investerare på grund av detta. Cirka 59,3 miljoner $CHANCER har sålts, vilket samlat in över $593k. Som tidigare noterat är tokenen för närvarande prissatt till $0,01. Dess värde förväntas dock öka under de 12 stadierna av förköpet och kommer att nå $0,021. Målet är att samla in 15 miljoner dollar.

Vill du köpa $CHANCER? Ta reda på hur och mer på deras förköpssida.