SPDR Gold Shares (GLD): Är denna guld-ETF en bra investering?

SPDR Gold Shares (GLD) ETF har nyligen dragit sig tillbaka inför kommande amerikanska konsumentinflationsdata. GLD handlades för $180 på tisdagen, cirka 6,45% under den högsta nivån i år. På samma sätt har guldpriset sjunkit från den högsta någonsin på 2 082 $.

US-dollarindex drar sig tillbaka

SPDR Gold Shares är en börshandlad fond (ETF) som spårar guldets utveckling. Den har över 56 miljarder dollar i tillgångar och en kostnadskvot på 0,40 %, vilket gör den till den största i branschen.

Guld ser ett sammanflöde av faktorer som kan driva det mycket högre under de kommande veckorna. För det första har US-dollarindex (DXY) sjunkit kraftigt den senaste tiden. Som jag skrev här har indexet sjunkit till $101,40 , den lägsta punkten sedan maj. Om trenden fortsätter finns det en sannolikhet att den kommer att röra sig under $100 under de kommande veckorna. Guld har ett omvänt förhållande till den amerikanska dollarn.

För det andra är efterfrågan på guld fortfarande på en förhöjd nivå runt om i världen. Länder som Ryssland, Indien, Kazakstan och Turkiet har alla köpt guld under de senaste åren i takt med att misstroendet mot den amerikanska dollarn ökar.

Analytiker tror att denna trend kommer att fortsätta. Till exempel bekräftade Ryssland nyligen att BRIC planerar en guldstödd valuta för att utmana dollarn. Om detta händer kan vi se mer efterfrågan på guld när valutan tar form.

För det tredje påverkas guldpriset av leveranser. Verkligheten är att produktiviteten i guldgruvor har sjunkit. I de flesta länder som Sydafrika måste gruvbolag gräva djupare för att hitta metallen. När gruvorna åldras förväntas produktionen minska med åren.

På omedelbar närtid kommer guld och GLD ETF att reagera milt på de senaste amerikanska konsumentinflationsdata. Ekonomer förväntar sig att uppgifterna visar att inflationen sjönk igen i juni. Ändå tror analytiker att Fed kommer att leverera ytterligare en räntehöjning senare i år.

Är GLD ETF en bra investering?

Guld har varit en bra investering under de senaste decennierna. Den har flyttats från cirka 35 dollar på 1970-talet till nästan 2 000 dollar idag.

Men guld har generellt sett underpresterat den bredare marknaden under åren. Till exempel har GLD ETF ökat med 42% under det senaste decenniet. Under samma period steg Invesco QQQ och SPDR S&P 500 Trust (SPY) med 156% respektive 400%.

Samma sak händer i år. GLD har stigit med mindre än 5% medan de andra två har stigit med 15% respektive 38%. Denna underprestation förklarar varför GLD har sett utflöden under de senaste två månaderna.

Därför kan ett hausseartat fall för GLD och guld göras. För det första har guld klarat sig bättre än den amerikanska dollarn genom åren. Som sådan bör du endast investera i guld och GLD för diversifiering, varvid det endast bör utgöra en liten del av din portfölj.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.