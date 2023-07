Aktierna i Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) steg nästan 4,0 % idag efter att läkemedelsgiganten sa att de kommer att köpa Versanis Bio för upp till 1,925 miljarder dollar.

Övriga ekonomiska detaljer ska ännu inte avslöjas

Ovannämnda övervägande inkluderar både förskottsbetalning och framtida delbetalningar baserat på att uppnå vissa milstolpar, enligt pressmeddelandet.

Eli Lilly avslöjade inte de ekonomiska detaljerna i avtalet utöver det. Enligt dess vicepresident Ruth Gimeno:

Genom att förena kunskap och expertis inom inkretinbiologi hos Lilly med djup förståelse för aktivinbiologi på Versanis, strävar vi efter att utnyttja potentiella fördelar med sådana kombinationer för patienter.

Det börsnoterade företaget i New York förväntas tjäna 1,96 dollar per aktie under sitt nuvarande finanskvartal jämfört med 1,25 dollar per aktie för ett år sedan.

Varför köper Eli Lilly Versanis Bio?

Lilly köper Versanis främst för sin “bimagrumab” – en monoklonal antikropp som just nu testas för fetma både ensam och i kombination med Wegovy (Novo Nordisk).

Marknaden för läkemedel mot fetma beräknas växa med en sammansatt årlig takt på 15 %. I pressmeddelandet idag sa Mark Pruzanski – vd för Versanis Bio:

Lilly är idealiskt positionerat för att realisera potentialen hos bimagrumab i kombination med dess inkretinterapier för att gynna människor som lever med kardiometabola sjukdomar.

Fusionen är villkorad av att sedvanliga villkor för slutförande uppfylls. Aktiemarknadsnyheterna kommer bara veckor efter att Eli Lilly & Co sa att dess retatrutide, i en fas 2-studie, hjälpte till att minska vikten i genomsnitt med 24,2 % vid 48 veckor.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.