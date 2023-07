LAZR aktiekurs har ett svagt år: Är Luminar ett bra köp?

har ökat med cirka 50 % hittills i år men de ligger fortfarande cirka 33 % under den högsta punkten under året. Sammantaget har aktien fallit med över 80% från sin rekordnivå.

Tillväxten accelererar

Luminar är ett snabbt växande företag värderat till över 2,6 miljarder dollar. Företaget bygger lidar-teknologier som förväntas växa snabbt under de närmaste åren. Som ett resultat förväntar sig analytiker att företaget kommer att visa mycket tillväxt under det kommande decenniet.

Luminars intäkter 2022 kom in på över 40 miljoner dollar, upp från föregående års 31 miljoner dollar. Analytiker förväntade sig att företagets intäkter skulle bli över 80 miljarder dollar. Data som sammanställts av SeekingAlpha visar att analytiker förväntar sig att dess intäkter blir 86 miljoner dollar i år. De ser att den når 256 miljoner dollar 2024 och 4,8 miljarder dollar 2030.

Det är en utmärkt tillväxt för ett företag som började leverera sina produkter för några år sedan. Analytiker tror också att Luminar kommer att stanna kvar i ett förlustbringande territorium under de kommande tre åren. Dess årliga förlust för i år blir 77 cent per aktie följt av 49 och 13 cent per aktie under de följande två åren.

Därför, för ett företag som fortfarande bränner kontanter, är det som verkligen betyder styrkan i dess balansräkning. I det här fallet måste företaget kunna finansiera sin tillväxt och samtidigt undvika utspädning av aktieägarna.

Luminars kontantförråd har varit stark ett tag men den faller. Företaget avslutade förra kvartalet med över 422 miljoner dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar. Likvida medel uppgick till över 89 miljoner dollar medan kortsiktiga investeringar kom in på över 322 miljoner dollar.

Även om detta är en stark siffra, är det också lägre än de 706 miljoner dollar som det hade samma kvartal 2022. Ändå tror jag att företaget har de medel som behövs för att finansiera sin tillväxt samtidigt som man undviker utspädning av aktieägarna.

Vad nästa för LAZR aktiekurs?

Luminar följs inte särskilt mycket på Wall Street. De flesta Wall Street- analytiker som följer företaget har sänkt sitt mål. Citigroup och Cowen sänkte sin prognos för aktien till $18 respektive $10. De enda hausseartade analytikerna är från Jefferies och Goldman Sachs.

Jag tror att Luminar är ett bra företag som kommer att minska sina förluster under de kommande åren. Bolaget hoppas kunna nå en positiv bruttovinst senare i år. Jag ser också att det växer sina intäkter bra under samma period.

Därför är mitt betyg för LAZR aktiekurs neutralt med en hausseartad bias. Jag tror att aktierna skulle kunna testa om årets högsta på $10,28 senare i år.