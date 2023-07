Akta dig för den penningpolitiska eftersläpningen, när kryptomarknaden brummar mitt i optimism över att räntehöjningarna upphör

Förra månaden var första gången sedan mars 2022 som Federal Reserve inte höjde räntorna, Jerome Powell valde istället att pausa och se hur saker och ting skakar ut.

Medan onsdagens möte förväntas se vandringar återupptas med en ökning på 25 bps förutspådd med nästan säkerhet över marknaden (oddsen som antyds av Fed-terminer förmedlar en chans på 99 % för att vara exakt), finns det en växande optimism om att ljuset i slutet av tunneln närmar sig.

Med ekonomin som fortfarande brummar på, envist undviker lågkonjunkturen som har varit till synes nära förestående i arton månader, och inflationen faller ända ner till 3%, förklarar många att de tuffa tiderna är över och att den eftertraktade “mjuka landningen” trots allt kan uppnås.

Med detta kommer rallyt inom krypto att fortsätta, hävdar de, med det stora makrohindret äntligen fällt åt sidan. Men det finns några punkter som bör beskriva försiktighet i den nuvarande miljön, som vi kommer att beskriva här.

Är inflationsstriden över?

Copy link to section

Med KPI-talet som faller hela vägen ner till 3 %, är vi för närvarande i en position där, något otroligt, inflationstakten i USA är lägre än i Japan.

Trots detta ras i KPI kanske saker och ting inte är riktigt så rosa som de verkar. Kärnnumret, som tar bort flyktiga föremål som mat och energi och vanligtvis används som mer av en mätare av Federal Reserve, har varit mycket klibbigare. Diagrammet nedan visar detta, och visar att även om rubriknumret har sjunkit med 690 bps från 9,9 % till 3 % under det senaste året, har kärnantalet bara sjunkit med 110 bps under samma tidsram och ligger fortfarande på rejäla 4,8 %.

För det andra förmedlar nedgången i inflationen ett dramatiskt fall delvis eftersom måttet fångas på en tolvmånadersbasis. Inflationen skulle alltid falla den här månaden – och kommer att fortsätta att göra det under de kommande månaderna – eftersom förra sommaren landade glödheta KPI-värden, som nu faller ur indexet när detta siffra på 3 % på årsbasis nämns.

Därför bör försiktighet iakttas. Inflationen faller definitivt, och mycket snabbare än nästan någon skulle ha förutspått för sex eller nio månader sedan, men den kanske inte kommer ner så snabbt som rubriken skulle få dig att tro.

Det faktum att det var förutsägbart att inflationen skulle falla dramatiskt för den här månaden kan demonstreras genom att backa ut de implicita oddsen för Fed Funds-räntan från terminsmarknaden och jämföra dessa odds med vad marknaden förmedlade före inflationsavläsningen på 3%. Faktum är att marknaden för närvarande förväntar sig högre priser än för en månad sedan.

Fed ordförande Jerome Powell har sagt så mycket. I förra månadens möte hävdade han för marknaden att “nästan alla” politiker på Fed “förväntar sig att det kommer att vara lämpligt att höja räntorna något ytterligare i slutet av året.”

Ett primärt “bekymmer” är den livliga arbetsmarknaden, som fortfarande är extremt snäv. Lönerna fortsätter att stiga och arbetslösheten ligger på 3,6 %, och trampar runt de lägsta nivåerna sedan 1960-talet.

Även om detta är alla goda nyheter, erbjuder det också en varnande berättelse. Det skulle vara anmärkningsvärt att undkomma de senaste arton månadernas inflationskris och de obevekliga räntehöjningarna, utan åtminstone en liten giv på arbetsmarknaden. Powell sa detta själv förra månaden och noterade att “efterfrågan på arbetskraft fortfarande avsevärt överstiger utbudet av tillgängliga arbetstagare”.

1970-talet kanske spelar på administrationens sinne. Även om det nuvarande klimatet är unikt på många sätt, kan den närmaste jämförelsen vi har vara 1970-talet, när världen senast upplevde ett inflationsutbrott av denna skala. Under det decenniet ansågs inflationen dödas tre gånger, bara för att den skulle öka mer aggressivt än tidigare. Räntorna var tvungna att höjas till kvävande 20 % när inflationen blev inbäddad i ekonomin.

Återigen, detta är inte att säga att 70-talssituationen kommer att upprepas, men den visar vilka faror som kan vara om Fed tog foten från bromsen för tidigt – något Powell har svurit hela tiden att han kommer att vägra låta hända.

Avkastning och krypto

Copy link to section

En annan varning kring det aktuella läget på marknaden är den ofta refererade avkastningskurvan. En av indikatorerna för att gå till lågkonjunktur, dess noggrannhet under åren har varit anmärkningsvärd, även om debatt uppstår kring dess användbarhet, med tanke på de varierande tidsperioderna mellan när kurvan först inverteras och när en lågkonjunktur inträffar.

Det har funnits tillfällen då kurvan har inverterats kort och en lågkonjunktur inte har inträffat. Senast inträffade detta när en mycket snabb inversion inträffade i augusti 2019. Dessförinnan inverterades kurvan också en kort stund när Ryssland föll bort 1998, men återigen kom aldrig en lågkonjunktur (Fed sänkte snabbt räntorna).

Men under de senaste fyrtio åren, närhelst kurvan har inverterats under en längre period än sex månader, har en lågkonjunktur följt varje gång. Tiden mellan att inversionen och lågkonjunkturen kom varierade mellan 12 och 18 månader. Idag går avkastningskurvan in i sin trettonde månad av inversion. Dessutom är nivån av inversion den djupaste sedan 1981.

Med hänsyn till vad alla dessa varningar betyder för krypto, är det verkligen en varning inför det ökande sentimentet som marknaden har upplevt.

På baksidan finns det även kontrapunkter som kan peka mot att rallyt fortsätter. Hur kontraintuitivt det än låter faller risktillgångar inte alltid under lågkonjunkturer (vi har ingen historia av krypto under lågkonjunkturer, eftersom Bitcoin bara lanserades i efterdyningarna av GFC). Ofta, snarare än att falla under lågkonjunkturen, faller de före den.

Ta 1989, när avkastningskurvan inverterades i januari, innan en lågkonjunktur slog till arton månader senare. Aktierna ökade med 27 % 1989, föll med 6 % 1990 och hoppade med 26 % 1991 (lågkonjunkturen slutade officiellt i juni 1991).

Som alltid är tidigare resultat inte en indikation på framtiden. Det är särskilt sant i fallet med krypto, som ännu inte ens har upplevt en lågkonjunktur, och först upptäckte konceptet med stram penningpolitik för första gången under sin korta existens förra året.

Oavsett vilket, med tillgångsklassens handel så långt ute på riskspektrumet är makromiljön fortfarande nyckeln. En blick på hur Bitcoin har handlats i förhållande till avkastningen nedan visar detta (att plotta Bitcoin mot den tvååriga avkastningen på en inverterad axel).

Klimatet är utan tvekan ljusare idag än det var tidigare i år. Men när termer som “mememynt” börjar återvända till cirkulationen igen, är det viktigt att vara vaksam och inse att osäkerheten fortfarande är extrem här, och vara försiktig med att marknaden kommer före sig själv.

Oavsett vilket sätt du svänger det, är den viktigaste hävstången i ekonomin, dvs räntan, över 5 %, trots att det senaste decenniet spenderats nära noll. Penningpolitiken agerar notoriskt med eftersläpning, och med fortsatt hög kärninflation, hårt lönetryck och en djupt inverterad avkastningskurva, kanske hörnet inte är vänt riktigt än. Tiden får utvisa, men försiktighet kan vara namnet på spelet.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.