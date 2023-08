C3.ai aktiekursprognos: väntar på en 30 % AI-dipp

C3.ai (NYSE: AI) aktiekursen drabbades av en hård vändning på torsdagen när hypen med artificiell intelligens (AI) försvann. Aktien föll med mer än 11% och föll till en lägsta nivå på 28,18 dollar, den lägsta nivån sedan den 25 maj. Sammanlagt har de sjunkit med mer än 41 % från den högsta nivån i år.

AI-hypen bleknar

Ett av de största teman den här veckan handlade om artificiell intelligens då Nvidia publicerade starka resultat . Företagets intäkter och lönsamhet ökade i takt med att orderingången för dess AI-chip ökade i höjden under kvartalet.

Nu finns det oro för branschen trots starka Nvidias resultat, vilket förklarar varför aktier som AMD, Microsoft, AITX och C3.ai sjönk.

C3.ai-aktien har varit i en stark nedåtgående efter en topp i juni i år. Denna nedgång beror främst på oro över företagets värdering och tillväxtutsikter i den nya tidsåldern av AI.

När det gäller värdering har C3.ai ett börsvärde på mer än 3,7 miljarder dollar. När vi tittar på resultaträkningen ser vi att företagets årliga intäkter hoppade från 183,2 miljoner USD 2021 till 252 miljoner USD 2022. Det har tjänat 266 miljoner USD under de senaste fyra kvartalen,

Dessa siffror gör att företaget är övervärderat i intäktsperspektiv eftersom det har en P/S-multipel på 13,90x. De flesta rättvist värderade företag har en PS-multipel på mindre än 5x. Tänk på att C3.ai ständigt har genererat årliga förluster. Dess förlust under de senaste fyra kvartalen var över 269 miljoner dollar.

Det största bekymret är om hypen inom AI kommer att leda till starka intäkter och lönsamhet i framtiden. De senaste resultaten visar att C3.ais tillväxt är lite mild. Den tjänade 72,41 miljoner USD under Q4’23, en tillväxt på 0,13 % på årsbasis.

Därför, som jag varnade i den här artikeln , finns det en sannolikhet att AI-momentumet kommer att blekna snart. Vid den tiden jämförde jag AI med andra nya hypes på marknaden som elfordon, metaverse och grön energi.

C3.ai aktiekursprognos

Det dagliga diagrammet visar att AI-aktien har varit i en stark baisseartad trend under de senaste månaderna. Det gjorde nyligen ett baisseartat utbrott under den viktiga stödnivån på $34,51, den högsta punkten den 3 april.

Aktierna har rört sig under de tre linjerna i Williams Alligator och 50% Fibonacci Retracement-nivå. Därför misstänker jag att aktierna kommer att fortsätta falla under de kommande veckorna eftersom säljarna riktar in nyckelstödet till $20, vilket är 78,6% retracement-poäng. Detta riktpris ligger cirka 30 % under nuvarande nivå.

