När Marathon Digital (MARA) aktiekursen faller, är det ett bra köp?

Marathon Digital (NASDAQ: MARA) aktiekurs har varit i ett starkt fritt fall de senaste tre månaderna. Försäljningen fortsatte denna vecka trots att priset på Bitcoin höll sig ganska stabilt över $26 000. Sammantaget har MARA-aktien sjunkit med mer än 55% från den högsta punkten i år.

Marathon Digital, ett av de största Bitcoin- gruvföretagen i världen, har kommit under intensiv press under de senaste månaderna. Dess aktie har sjunkit trots att Bitcoin har hållit sig ganska bra efter att ha fallit under $25 000 på måndagen förra veckan.

I stort sett är försäljningen i linje med utvecklingen på den bredare aktiemarknaden. Välkända företag som Apple, Tesla och Nvidia har sett sina aktier minska några av sina initiala vinster.

Marathon har också sjunkit på grund av den övergripande prestandan för Bitcoin och andra kryptovalutor. Efter att ha skjutit i höjden till $32 000 för några månader sedan har Bitcoin sjunkit till ~26 000 $. Det har också bildat ett dödskors, ett av de mest exakta baisseartecknen på marknaden.

Marathon Digital och andra Bitcoin gruvaktier som Argo Blockchain och Riot Platforms har en nära korrelation med BTC. I de flesta perioder tenderar de att röra sig snabbare än Bitcoin, som vi såg tidigare i år.

Samtidigt har MARA aktiekurs också kraschat på grund av företagsåtgärder från ledningen. I ett uttalande på onsdagen sa företaget att det hade minskat sin skuldbelastning med 56%.

Det gjorde det genom att byta ut 417 miljoner dollar av sedlar med 31,7 miljoner nya aktier. Som ett resultat späddes befintliga aktieägare ut ganska mycket. Ändå tror jag att detta var rätt beslut eftersom det sätter bolagets balansräkning på en bättre plats. Att hålla för mycket skulder i denna högräntemiljö skulle också bli dyrare.

Marathon har fortfarande över 13 000 BTC i sin balansräkning och lägger till cirka 34,5 BTC per dag.

MARA aktiekursprognos

Det dagliga diagrammet visar att Marathon Digital-aktien har varit i en stark baisseartad trend under de senaste månaderna. Den har sjunkit under det viktiga stödet $12,74, den högsta nivån den 18 april. Aktien sjönk också under den stigande trendlinjen som visas i rött.

Viktigast av allt är att aktiekursen i Marathon Digital har fallit under 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden. Det närmar sig också nyckelstödsnivån på $8,56, den lägsta nivån i juni.

Därför kommer aktierna sannolikt att fortsätta falla under de kommande dagarna eftersom säljarna riktar stödet till $8. På lång sikt kommer dock aktierna sannolikt att studsa tillbaka. Dessutom har den förbättrat sin balansräkning och har en stark marknadsandel inom BTC-gruvindustrin.

