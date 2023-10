Tesla rapporterar en sekventiell minskning av kvartalsleveranser

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) trendar ner i morse efter att ha rapporterat en sekventiell nedgång i sina kvartalsleveranser.

Tesla kom i brist på leveransuppskattningar under tredje kvartalet

Den elektriska fordonsmästaren levererade 435 059 fordon under sitt tredje kvartal – en ökning med cirka 27 % på årsbasis.

Men antalet kom in långt under 466 140 fordon som det hade levererat under föregående kvartal – en svaghet som Tesla Inc idag tillskrev “planerade stilleståndstider för fabriksuppgraderingar”. Dess uttalande lyder också:

Vårt volymmål 2023 på cirka 1,8 miljoner är oförändrat.

Observera att det Nasdaq-noterade företaget höll sig blyg för Street-uppskattningar för kvartalsleveranser med cirka 26 500 enheter också. Tesla Inc förväntas tjäna 67 cent per aktie under sitt tredje kvartal jämfört med 95 cent per aktie för ett år sedan.

Hur många fordon tillverkade Tesla under tredje kvartalet?

Tesla producerade 430 488 fordon under sitt tredje kvartal, enligt pressmeddelandet på måndagen. Dess produktionssiffra var också långt över förra året men minskade med mer än 10 % på kvartalsbasis.

EV-jätten har redan levererat sin elektriska pickup till en handfull tidiga kunder, inklusive PepsiCo. Men det avslöjade inte det exakta antalet ” semis ” som den levererade eller producerade under Q3 i måndags.

Förra månaden citerade Invezz en turkisk statlig nyhetsbyrå och rapporterade att Elon Musk – Tesla Inc:s miljardärschef överväger att Turkiet ska bygga upp företagets nästa elbilsfabrik.

Tesla är planerad att rapportera sina finansiella resultat för tredje kvartalet den 17 oktober.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.