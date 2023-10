American Express Company (NYSE: AXP) minskade med 3,0 % på fredagen även om det rapporterade bättre än väntat resultat för sitt tredje kvartal.

AMEX säger att kreditvärden håller sig väl

Det finansiella tjänsteföretaget rapporterade avsättningar för kreditförluster på 1,2 miljarder USD jämfört med 778 miljoner USD för ett år sedan, vilket tyder på högre nettoavskrivningar.

Ändå sa American Express att kreditvärdena för sina kunder höll sig väl. Antalet brottsligheter, enligt pressmeddelandet, ligger under nivåerna innan pandemin. Enligt vd Stephen Squeri:

Vi tror att vi är väl positionerade när vi strävar efter att uppnå våra långsiktiga tillväxtplaner 2024 och därefter i en makromiljö med stabilt tillstånd.

Icke desto mindre bibehöll Citi-analytikern Keith Horowitz sitt “sälj”-betyg på AXP idag och sänkte kursmålet till $143 – ungefär där aktien redan handlas vid skrivandet.

American Express finansiella höjdpunkter för tredje kvartalet

Tjänade 2,45 miljarder dollar jämfört med 1,88 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie steg också från $2,47 till $3,30

Intäkterna steg med 13 % jämfört med föregående år till 15,38 miljarder dollar

Konsensus var 2,95 dollar per andel på intäkter på 15,36 miljarder dollar

Kortinnehavarnas utgifter ökade med 7,0 % jämfört med föregående år under tredje kvartalet

American Express sa att resor och fritid/nöje fortsatte att vara centrum för utgifterna under det nyligen avslutade kvartalet. På CNBC:s ” Squawk on the Street ” sa Nathan Sheets – den globala chefsekonomen på Citi:

Den amerikanska konsumenten har varit exceptionellt stark. Det är verkligen svårt, i detta skede, att se många bevis på en meningsfull nedgång hos konsumenten.

Tidigare i veckan sa US Census Bureau att detaljhandeln ökade med mer än väntat 0,7 % i september.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.