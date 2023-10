SEC-målet mot toppcheferna i Ripple lades ner

US Securities and Exchange Commission (SEC) har lagt ner åtalet i sitt fall mot Ripples vd Brad Garlinghouse och verkställande ordförande Chris Larsen.

SEC:s omröstning om att avfärda fallet mot de två Ripple- cheferna tillkännagavs sent på torsdagen, med en överenskommelse mellan båda parter som innebär att rättegången som förväntades i april 2024 inte kommer att ske nu. Pro-crypto juridiska experter säger att detta är en regulatorisk seger för Ripple och krypto.

Garlinghouse sa i ett uttalande:

“I nästan tre år har Chris och jag varit föremål för grundlösa anklagelser från en oseriös tillsynsmyndighet med en politisk agenda. Istället för att leta efter de kriminella som stjäl kundmedel på offshorebörser som uppvaktade politisk gunst, gick SEC efter de goda killarna.”

Han tillade att företaget nu ser fram emot när hela ärendet som ursprungligen lämnades in i december 2020 är avslutat.

Den senaste utvecklingen i fallet Ripple vs. SEC är tredje gången som regulatorn förlorar striden i domstol mot kryptoföretaget.

I juli i år fick SEC ett slag när domstolen slog fast att XRP, den inhemska kryptovalutan i Ripple blockchain-ekosystemet, inte är en säkerhet. Det följdes sedan av ytterligare en förlust när SEC:s försök att överklaga domen i juli misslyckades. Tillsynsmyndighetens drag att avvisa “med fördomar” alla anspråk mot Garlinghouse och Larsen bidrar till de växande incidenterna med massiva förluster.

Larsen kommenterade:

“Idag är vi juridiskt rättfärdigade och personligen förlösta i vår kamp mot ett oroande försök att missbruka reglerna för att främja en politisk agenda för att kväva krypto i Amerika. Det är en travesti att vi tvingades försvara oss från en olämplig attack som var felaktig från den dag den lämnades in.”

När nästa gång i fallet Ripple vs. SEC?

Medan ärendet mot de högsta Ripple-cheferna, som hade en rättegång planerad till april nästa år, nu är avslutat, är fler rättstvister fortfarande sannolikt med tanke på SEC:s anklagelser mot företaget. I synnerhet kommer utvecklingen kring SEC:s anspråk mot Ripples XRP institutionella försäljning. Kampen här förväntas handla om storleken på det straff som SEC kommer att utkräva.

Ett annat steg kan vara SEC:s överklagande av domare Analisa Torres dom i juli om XRP. Medan domaren nekade tillsynsmyndighetens begäran om interimistisk överklagande tidigare denna månad, var beslutet att detta kunde tillåtas efter rättegången. Utan någon rättegång nu återstår det att se om SEC kommer att överklaga efter att ärendets påföljdsfas avslutats.

Ripples senaste seger mot SEC har sett ytterligare en topp i kryptopriser, med XRP som hoppade mer än 8% till över 0,52 $. Ett bredare positivt sentiment kring Bitcoin ETF hjälpte också BTC att öka mot $30k igen, med altcoins som också såg anständiga vinster.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.