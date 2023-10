DAX-index hyllar Deutsche Banks resultat men riskerna kvarstår

Tyska aktier drev uppåt på onsdagen efter Deutsche Banks relativt starka finansiella resultat. DAX-indexet, som följer de största blue chip-företagen i Tyskland, steg till 14 800 €, några punkter över veckans lägsta på 14 642 €.

Deutsche Banks resultat

Deutsche Bank har haft en stor vändning under de senaste åren. Företaget, som nästan kollapsade för några år sedan, har gått över till att bli ett av de mest lönsamma i branschen.

Resultat som publicerades på onsdagen avslöjade att dess vinster under de senaste nio månaderna ökade med 5 miljarder euro då intäkterna steg med 6 % till 22,2 miljarder euro. Denna tillväxt skedde när räntorna i Europa hoppade till den högsta nivån någonsin.

Deutsche Banks vinster efter skatt steg vidare till 3,5 miljarder euro, då inflöden i dess Private Bank och Asset Management steg till 39 miljarder euro. Som ett resultat steg Deustche Bank-aktien med över 6 %. Aktien har skjutit i höjden med över 32% från sin lägsta nivå i år.

Trots allt detta går tyska aktier fortfarande i stor motvind. För det första arbetar dess biltillverkare som Volkswagen, BMW och Mercedes Benz i en ny normal. Medan dessa företag dominerade bilindustrin i evigheter, kommer ny konkurrens in.

Volkswagen är mer sårbara på grund av sin höga marknadsandel i Kina. Den kinesiska marknaden domineras nu av kinesiska märken som Byd, Li Auto och Nio. Medan företaget har ett partnerskap med Xpeng kommer det att kämpa för att dominera som det brukade tidigare .

Dessa tyska biltillverkare prissätts också på sin europeiska marknad av billiga – men lika bra – kinesiska företag. Tidigare denna månad tillkännagav europeiska myndigheter en utredning av kinesiska elbilar. Utredningen kan leda till repressalier från kinesiska myndigheter.

Andra tyska företag möter också stora motvindar eftersom kostnaderna för att göra affärer fortsätter att stiga. Som ett resultat av detta har företagens förtroende i regionen fortsatt att falla. Även företag och privatpersoner kämpar när räntorna stiger. Som vi skrev tidigare sjönk den europeiska M2-penningmängden igen i september.

DAX-indexprognos

I min senaste artikel om tyska DAX varnade jag för att indexet skulle få ett baisseartat utbrott. Jag citerade det stigande kilmönstret, vilket är ett av de mest baisseartade tecknen. Aktierna har nu kraschat under den nedre sidan av kilmönstret.

Samtidigt har aktierna fallit under nyckelstödet på 15 503 €, den lägsta nivån i juli och augusti. Det har också rört sig under 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) har backat.

Därför är utsikterna för aktien baisse, med nästa nivå att titta på är på €14 476, den lägsta nivån den 20 mars.

