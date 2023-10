Cosmos prisprognos eftersom ATOM-brott sträcker sig mitt i solida upptrender

De senaste upptrenderna på kryptomarknaden såg att Cosmos bröt intervallet $6,30 – $7,58, vilket avslutade dess konsolideringsläge. Den uppåtriktade rörelsen indikerar förstorat hausseartat momentum inom ATOM-ekosystemet, vilket signalerar en möjlig start på en solid våg. Tokenen handlades till $7,49 vid presstillfället och ökade med 1,93% under de senaste 24 timmarna.

Cosmos siktar mer uppåt

ATOM skrev ut intervallet $6,30 – $7,58 under den första hälften av september. Altcoin bröt igenom detta territorium efter en uppgång på 10 % den 30 oktober. Det solida utbrottet indikerar förstärkt köpmomentum.

Samtidigt kan ett omtest på $0,748 som fotfäste innebära en möjlighet att köpa ATOM. En sådan återgång kommer också att se att RSI-indikatorn testas om för att välkomna fler köpare. En avgörande studs tillbaka från $7,58 kan katalysera uppgångar för att vända $8,42 till stöd innan du öppnar vägen mot hindret på $10,81.

Det skulle översättas till en ökning med 42% från $7,58 och en uppgång på nästan 30% från $8,42. Positiv utveckling inom Cosmos-nätverket och optimism på den totala marknaden kommer att stödja ATOMs uppåtgående bana.

Bitcoin är fortfarande redo för utökade ökningar mitt i spot BTC ETF- optimism. Dess hausseartade veckovisa stängning av ljusstaken tyder på fler uppåtgående trender för BTC och kryptovalutamarknaden.

Plötslig säljmomentum kommer dock att förstöra den hausseartade hållningen. Det kommer att se Cosmos-priset sjunka och ett 24-timmars ljus som stängs under 6,93 USD kommer att avbryta resan uppåt, vilket möjligen sjunker ATOM till 6,28 USD – en minskning med 9,45 %.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.