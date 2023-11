Vindenergibubblan spricker när Orstedaktien kollapsar

Vindkraftsindustrin går igenom en svår situation då räntorna stiger, vilket ökar bygg- och underhållskostnaderna. Orsted-aktien kraschade med mer än 20 % på onsdagen, en vecka efter att Siemens Energy-aktien kraterade med över 30 %. Aktien har kollapsat med mer än 60 % från sin högsta punkt i år.

Vindenergi elände

Det finns ökande risker för att vind- och solindustrin kollapsar. I september registrerade Storbritannien vad The Guardian sa var den “största ren energikatastrof” på flera år. Landets auktion för nästa vindprojekt gav inga bud då företag varnade för de stigande kostnaderna.

Samtidigt, i USA, skickade ett antal guvernörer ett brev till Biden, där de uppmanade den federala regeringen att stödja vindindustrin. Guvernörerna nämnde de skyhöga kostnaderna i branschen och störningar i leveranskedjan.

Och förra veckan kollapsade Siemens Energys aktiekurs efter att företaget vände sig till regeringen för finansieringsgarantier. Företaget vill ha över 16 miljarder dollar i statliga garantier när dess verksamhet saktar ner. Och i Kina varnade Xinjiang Goldwind för att dess vinst kraschade med 98 %.

Och nu slår Orsted, ett ledande företag inom vindenergibranschen larm om sin verksamhet. Företaget sa att det skulle göra en nedskrivning på 4 miljarder dollar på projekt i USA.

Därför finns det stigande risker för att företagets verksamhet kommer att fortsätta kämpa om inte några större investeringar från regeringens sida. I en rapport sa företaget att dess EBITDA för årets första nio månader var 15,4 miljarder DKK, en liten ökning från samma period 2022.

Bolagets totala förlust uppgick till 19,9 miljarder DKK medan avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) kraschade till -14%. VD sa:

“Därför har vi, som en del av vår pågående översyn av vår amerikanska havsvindsportfölj, beslutat att upphöra med utvecklingen av Ocean Wind 1 och Ocean Wind 2. Samtidigt har vi tagit slutgiltiga investeringsbeslut om 704 MW-revolutionen Vindprojekt.”

Orsted aktiekursprognos

Orsted-diagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att aktiekursen i Örsted har kraschat hårt de senaste månaderna. Precis, aktierna har sjunkit med nästan 80% från den högsta punkten någonsin. Och situationen förvärras eftersom aktien är på väg mot sina största veckofall sedan augusti.

Orstedaktien har legat under alla glidande medelvärden och den viktiga stödnivån på 540,8 DKK, den lägsta nivån i maj. Därför, medan aktien är klart översåld, finns det en sannolikhet att den nedåtgående trenden kommer att fortsätta falla. Om detta händer kommer nästa viktiga nivå att se på 200 DKK.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.