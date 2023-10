HelloFresh, Siemens Energy-aktier sjunker, drar DAX 40-indexet

DAX -indexet fortsatte sin obevekliga försäljning på torsdagen då investerare reagerade på flera svaga finansiella resultat. Indexet föll till en lägsta nivå på 14 667 €, den lägsta nivån sedan mars 2023. Det har sjunkit med mer än 11 % från den högsta punkten i år, vilket betyder att det har gått in i en korrigering.

HelloFresh och Siemens Energys resultat

DAX-indexet drevs av två nyckelbolag på torsdagen. Först kom Siemens Energy, den ansträngda vindkraftstillverkaren, under intensiv press efter att företaget sa att det förde samtal med investerare och regeringen om ytterligare kapital för att öka sin balansräkning.

Siemens Energy har varit under press när efterfrågan på vindenergi har platågats. För några månader sedan varnade företaget för att det skulle förlora över 4,5 miljarder euro i år. Förutom den långsamma vindstillväxten står företaget inför utmaningen att sälja felaktiga turbiner, som man nu spenderar miljoner på att reparera dem.

De senaste nyheterna har inte varit positiva till vindenergi. Den senaste auktionen av vindkraftsparker i Nordsjön i Storbritannien gav till exempel inget bud. Samtidigt varnade flera amerikanska guvernörer Joe Biden för att vindsektorn behövde fler statliga subventioner.

Orsted, det gigantiska danska företaget har varnat för att det kommer att lämna några av sina platser i USA. Siemens Energys aktiekurs har kollapsat med över 72 % från sin högsta nivå i år och med 80 % från sin rekordnivå någonsin.

Under tiden kollapsade HelloFresh-aktien med mer än 125 efter att bolaget publicerat svaga resultat. Sammantaget har aktien dykt med mer än 77 % från den högsta nivån någonsin och svävar nära den lägsta punkten sedan 2020.

Meal-kit-företaget sa att dess justerade kärnvinst var 69,2 miljoner euro medan aktiva kunder sjönk till 7,1 miljoner. Rapporten kom en dag efter att företaget tillkännagav ett stort aktieåterköpsprogram för 158 miljoner dollar.

HelloFresh vs Siemens Energy aktier

DAX Index prognos

I onsdags varnade jag för att DAX 40-indexet löpte en stor risk för ett baisseartat sammanbrott trots det starka Deutsche Bank-resultatet. På det dagliga diagrammet har index sjunkit under den nedre sidan av det stigande kilmönstret.

Det har också sjunkit under 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) närmar sig den översålda nivån. Därför är utsikterna för indexet fortfarande baisse, med nästa viktiga stöd att se på 14 470 €, den lägsta svängningen den 20 mars.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.