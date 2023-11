Zilliqa, Tron, Near Protocol-priserna ligger stadigt före FOMC-beslut

Kryptovalutapriser anslöt sig till amerikanska aktier i ett stort rally när handlare väntade på det viktiga beslutet från Federal Open Market Committee (FOMC). Dow Jones steg med mer än 250 poäng medan S&P 500 och Nasdaq 100 steg med över 0,80 %.

Nära Tron, Zilliqa-tokens stiger

Copy link to section

Near Protocol (NEAR)-myntet var det bäst presterande token på onsdagen eftersom det hoppade till den högsta nivån sedan juli. Den har hoppat under de senaste 12 dagarna i rad och med nästan 50 % från sin lägsta nivå i oktober.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Near har hoppat före det kommande NearCon-eventet som är planerat till den 7 november. Evenemanget tenderar att ha flera stora händelser som flyttar dess ekosystem

Priset på Tron (TRX) fortsatte också sitt hausseartade rally, vilket gör det till den stora kryptovalutan som presterar bäst i år. Myntet hoppade till $0,1007, den högsta punkten sedan november 2021.

Tron har hoppat på grund av dess ekosystems starka prestanda. Det totala värdet låst (TVL) i JustLends ekosystem har skjutit i höjden till mer än 5,7 miljarder dollar, vilket gör det till den tredje största aktören i branschen efter Lido och Maker. Ja, Justs JST-token, en styrningstoken, svävar nära den högsta punkten sedan maj förra året.

Zilliqa -priset fortsatte också att stiga. ZIL-tokenen steg till 0,020 $, den högsta punkten sedan augusti i år. Till skillnad från Near Protocol och Tron har Zilliqas ekosystem varit relativt tyst under de senaste månaderna. Data från DeFi Llama och DappRadar visar att de flesta dApps i ekosystemet ser lite marknadsåtgärder.

Zilliqa vs Near Protocol vs Tron

Federal Reserves beslut

Copy link to section

Nästa nyckelkatalysator för Near Protocol, Zilliqa och Tron-priserna är det kommande Fed-beslutet. De flesta analytiker tror att Fed kommer att pausa sina räntehöjningar för det andra mötet i rad.

Fed kämpar med många utmaningar i den amerikanska ekonomin. Inflationen är fortfarande envist hög samtidigt som ekonomin verkar motståndskraftig. Ekonomiska data som publicerades förra veckan visade att BNP ökade med 4,9 % under tredje kvartalet eftersom konsumenternas utgifter förblev motståndskraftiga.

Obligationsmarknaden blinkar dock med röda tecken eftersom de 10-åriga och 30-åriga obligationsräntorna ligger kvar på den högsta punkten på mer än ett decennium. Som ett resultat spenderar regeringen nu över 800 miljarder dollar för att betala sin skuld och siffran kan snart nå 1 biljon dollar. Dessa altcoins kommer sannolikt att reagera på nästa åtgärd från Securities and Exchange Commission (SEC). Analytiker tror att tillsynsmyndigheten äntligen kommer att godkänna Bitcoin ETFs av sådana som Blackrock, Invesco och Ark Invest före årets slut.

https://www.youtube.com/watch?v=xxk99GkJDRY&pp=ygUIZmVkIGNuYmM%3D

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.