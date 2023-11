USD/DKK: Danska kronor står inför risker när Novo Nordisks försäljning stiger

Den danska kronan har rört sig i sidled under de senaste veckorna när investerare tittar på agerandet av landets centralbank. EUR/DKK- och USD/DKK- paren reagerar också på den starka utvecklingen för Novo Nordisk, världens största företag. Enligt TradingView handlades USD/DKK-paret på 7,02 på torsdagen medan EUR/DKK var fast på 7,46.

Novo Nordisks resultat

Copy link to section

Den största danska nyheten i torsdags kom från Novo Nordisk, det största företaget i landet. I ett uttalande sa företaget att dess totala försäljning steg med 38% under det senaste kvartalet till 58,73 miljarder DKK, vilket motsvarar 8,2 miljarder dollar. Rörelsevinsten ökade med 47%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Novo Nordisks verksamhet har varit i rampljuset i år på grund av framgångarna med Wegovy och Ozempic. De två läkemedlen har blivit virala, särskilt i USA där miljontals företag köper dem. Faktum är att Wegovys försäljning steg till över 10 miljarder DKK under kvartalet.

Novo Nordisk är ett viktigt företag för Danmark och den danska kronan. För det första har företaget ett börsvärde på över 436 miljarder dollar, högre än den årliga danska BNP på över 395 miljarder dollar. Det är den största privata arbetsgivaren och skattebetalarna i landet. Den betalade över 1,3 miljarder dollar i skatt 2022 och siffran förväntas stiga.

Novo Nordisk är viktigt för DKK-valutan av en annan anledning. För det första gör det större delen av sina intäkter i USA i USD. Därför tenderar dess kontanta repatriering till Danmark att ha en inverkan på valutan.

Dessutom är företaget det största i en sektor som står för större delen av ekonomin. Ja, exklusive läkemedelsindustrin skulle Danmarks ekonomi ha krympt under det senaste kvartalet.

Denna situation medför nya risker för den danska ekonomin. Till exempel har vi sett Sydkorea gå igenom högkonjunkturen på grund av sitt beroende av Samsung. På samma sätt såg vi Finland gå igenom ett förlorat decennium efter Nokias nedgång.

I Novo Nordisks fall är utmaningen att läkemedelsindustrin för viktminskning blir mycket konkurrenskraftig från sådana som Eli Lilly och Pfizer.

https://www.youtube.com/watch?v=rMOBoJ7P1Bg&t=330s&pp=ygUMbm92byBub3JkaXNr

USD/DKK teknisk analys

Copy link to section

USDDKK-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen för USD till DKK har rört sig i sidled under de senaste veckorna. Den har format ett hausseartat flaggmönster, som visas i grönt. Paret ligger också kvar över 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden, vilket gjorde ett gyllene kors nyligen.

Det är också några punkter under 38,2% Fibonacci Retracement-nivån. Därför är utsikterna för paret hausse, med det initiala målet att vara den högsta hittills i år på 7,14. Ett steg över den nivån kommer att se det studsa tillbaka till 50% retracement vid 7,20.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.