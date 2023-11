Shiba Memus potential då Memecoin ($MEME) går in i korrigeringsläge

Memecoin ($MEME) välkomnade månaden med en hausseartad hållning och ökade enorma 2 500% den 3 november när flera kryptovalutabörser, inklusive Binance, lanserade altcoinet. Det imponerande rallyt nådde en topp på $0,0245.

Men $MEME kunde inte övervinna $0,029, vilket katalyserade vilda prisrörelser. Den handlades till $0,02652 vid skrivtillfället, efter en dipp på 5,16% under det senaste dygnet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MEME 24-h diagram på Coinmarketcap

Memecoin bör överstiga $0,029 för att registrera stabila rallyn. Samtidigt tryckte dess senaste korrigering en fallande trendlinje som MEME har misslyckats med att erövra tre gånger under de senaste 48 timmarna. Det tyder på dominans av säljare.

MEME kan förlänga sina korrigeringar tills den cementerar den fallande triangelbarriären. Ändå är altcoinet fortfarande sårbart för marknadsomfattande fluktuationer.

Medan Memecoin kämpar för att återhämta sig från sin korrigerande hållning fortsätter marknadsaktörerna att leta efter nästa 100X-token på marknaden, uppenbarligen från nya projekt, inklusive de i förköp, som lockar imponerande investeringar.

Shiba Memu är bland de framväxande tokens på den tematiska kryptovalutamarknaden. Projektet har fått cirka 4,5 miljoner dollar från kryptoentusiaster under de senaste månaderna. Det bekräftar investerarnas förtroende för Shiba Memu, och presenterar altcoinet som en tillgång med betydande potential.

Varför du kan överväga Shiba Memu (SHMU)

Copy link to section

Shiba Memu presenterar sig annorlunda än andra tokens i världen med hundtema. De utnyttjade meme-mynt-frenesin och de ökande artificiella intelligensentusiasterna. Shiba Memu kombinerar olika teknologier för att säkerställa förstklassig användbarhet och ökad avkastning.

Dessutom kommer Shiba Memus framtida bana sannolikt att spegla prisåtgärder i det övergripande kryptoutrymmet. Analytiker är fortfarande positiva om Bitcoin och altcoins.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto rover litar på att BlackRocks spot Bitcoin börshandlade fond är katalysatorn som digitala mynt behöver för att skjuta i höjden. Han tror att den ledande krypton kan stiga i sex månader i rad när SEC ger grönt ljus för en BTC ETF.

Ett brett baserat rally kommer att innebära enorma kassaflöden till kryptovalutamarknaden. Optimistiska händelser, inklusive en duvaktig federal och Bitcoin-halveringen, stödjer långsiktiga uppåtgående trender för digitala mynt.

Altcoins med en lovande framtid, inklusive SHMU, kommer möjligen att skjuta i höjden mitt i en sådan utveckling. Du kan lära dig mer om Shiba Memu via deras hemsida.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.