USD/JPY-prognos: signal som ett dubbeltoppmönster bildas

Växelkursen USD/JPY ligger på en viktig motståndsnivå när investerare bedömer de kommande åtgärderna från Federal Reserve och Bank of Japan (BoJ). Paret handlades på 150,50 på tisdagen, några punkter under årets högsta på 151,96. Den har ökat med över 18 % från den lägsta punkten i januari.

Fed och BoJs policy

USD/JPY-paret har varit i en stark uppåtgående trend de senaste månaderna. Detta rally är mest på grund av åtgärderna från Bank of Japan. I sitt senaste beslut beslutade banken att hålla räntorna oförändrade på -0,10 %.

BoJ beslutade också att justera sin yield curve control (YCC) genom att låta statsobligationerna flytta till 1 %. Den avkastningen handlades på 0,877 % på tisdagseftermiddagen lägre än denna månads 0,95 %.

The Bank of Japan is going to destroy everything.



Watch the Yen. — Michael A. Gayed, CFA (@leadlagreport) October 31, 2023

Växelkursen USD/JPY reagerade på den senaste ekonomiska statistiken från Japan. Enligt statistikbyrån steg den genomsnittliga kontantinkomsten med 1,2 % i september från föregående månads 0,9 %.

Ytterligare data visade att Japans hushållsutgifter steg med 0,3 %, bättre än medianuppskattningen på -0,4 %. Utgifterna hade ökat med 3,9 % föregående månad. Vidare sjönk landets hushållsutgifter med 2,8 % från samma månad tidigare.

Den andra viktiga USD/JPY-nyheten var förra veckans Federal Reserve-beslut. I den beslutade banken att lämna räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 %. Det lämnade också dörren öppen för ytterligare en räntehöjning.

De flesta analytiker tror dock att banken kommer att hålla räntorna i detta intervall ett tag. Dessutom visade den senaste NFP-datan (Non-Farm Payrolls) att ekonomin ökade med över 150 000 i oktober medan arbetslösheten steg till 3,9%.

USD/JPY teknisk analys

USD/JPY diagram av TradingView

Veckodiagrammet visar att USD/JPY-paret har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Den har nyligen testat den viktiga motståndspunkten på 151,96. Paret har format vad som ser ut som ett dubbeltoppmönster vars halsringning är på 127,41.

Samtidigt har Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska Oscillator (SO) flyttat till den överköpta nivån. Därför är utsikterna för paret neutrala för närvarande. En rörelse över årets högsta på 151,96 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen, vilket kommer att pressa den mycket högre.

Alternativet är där dubbeltoppsuppsatsen valideras, vilket kommer att pressa paret mycket lägre till nästa stöd vid 140.

