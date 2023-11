Digital World (DWAC) aktien har fallit: Undvik Trump SPAC till varje pris

Aktiekursen Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) har rört sig i sidled under de senaste veckorna när investerare väntar på den eventuella sammanslagningen. Aktien handlades på 15,45 dollar på tisdagen, några punkter högre än förra månadens lägsta på 14,25 dollar. Sammanlagt har de stigit med 25 % från den lägsta punkten någonsin och ligger fortfarande 91 % under all-time high.

Möjligheter och risker framöver

Årets största DWAC-nyhet var dess uppgörelse på 18 miljoner dollar med Securities and Exchange Commission (SEC). Förlikningen, även om den var dyr, avslutade en lång tvist som förhindrade en eventuell SPAC-fusion med Trumps Truth Social.

Den andra stora nyheten var SPAC:s beslut att förlänga sin due diligence-period till september 2024. I de flesta perioder tar SPAC-fusioner mindre än 7 månader att slutföra. Detta väcker några allvarliga frågor om huruvida affären kommer att genomföras.

Det finns några möjligheter för DWAC-aktier framöver. För det första tror analytiker att Truth Social kommer att se mer aktivitet mot nästa allmänna val 2024. I de flesta perioder ser sociala medieföretag som Twitter, Reddit och Facebook mer aktivitet under en valperiod.

Den andra troliga möjligheten är att nätverkets aktivitet kommer att se mer efterfrågan eftersom Trumps brottsrättegångar sannolikt kommer att leda till mer aktivitet. Allt detta kan leda till mer intäkter för företaget.

Risker överväger möjligheter

Jag tror att DWAC och Trumps Truth Social står inför fler utmaningar än möjligheter. För det första är det faktum att Truth Social inte går bra när det gäller användning. En titt på användarstatistik visar att Trump har mindre än 6 miljoner Truth Social-följare.

Däremot hade han över 80 miljoner följare på Twitter. Därför är verkligheten att den inte har skalan för att konkurrera med sådana som Twitter, Facebook och Snap.

För det andra står Truth Social inför risker för att tjäna pengar eftersom många stora företag inte vill förknippas med högersidan. Vi har sett detta i mainstreammedia, där många stora företag har hållit sig borta från Fox News och till och med Rumble.

För det tredje har SPAC historiskt sett inte varit bra prestationer. Populära SPACs som Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast och Canoo har rasat hårt under de senaste månaderna. Därför finns det en sannolikhet att DWAC-aktier kommer att fortsätta att falla efter SPAC-fusionen.

Vidare möter Truth Social stark konkurrens i det högerorienterade rummet. Den största konkurrenten är X, tidigare känd som Twitter, som mestadels har löst utmaningen som Truth Social ville lösa. Under Elon Musk har Twitter nu blivit en stor tältplats för människor i alla ideologier. En närmare titt på andra konservativa sociala medienätverk som Gab och Parler visar att de har kämpat för att få draghjälp. Parler lade ner i augusti.

Viktigast av allt, Truth Social har fortfarande ingen större marknadsandel på den internationella marknaden, vilket är viktigt för alla sociala medieföretag. Dessutom är företaget helt beroende av Trump, vilket är en högrisksituation.

Därför förklarar alla dessa faktorer varför det är ganska riskabelt att investera i DWAC-aktier. För att vara tydlig, kommer aktierna ofta att ha korta squeezes, vilket gör det ganska riskabelt att äga.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.