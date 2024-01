Kan Pullix (PLX) token dra nytta av Spot Bitcoin ETF-godkännande?

Cathie Wood – grundaren av Ark Invest förväntar sig att vissa investerare ska “sälja nyheterna” när Securities & Exchange Commission utfärdar sitt godkännande för en Spot Bitcoin ETF.

Wood delar sin syn på Bitcoin ETF

Wood är övertygad om att det “stora förutseende draget” skulle få vissa investerare att välja att ta åtminstone lite vinst efter det regulatoriska godkännandet av en Bitcoin börshandlad fond.

De som har flyttat in och njutit av några fina vinster kommer förmodligen sälja på nyheterna.

Hon gjorde den kommentaren när hon pratade med Yahoo Finance den 26 december.

Intressant är dock att den inflytelserika investeraren förväntar sig att “sälj på nyheter”-känslan är kortlivad. Långsiktigt kommer godkännandet av en Spot Bitcoin ETF att visa sig vara starkt positivt för BTC, tillade hon.

Det beror främst på att nämnda börshandlade fond kommer att göra det möjligt för institutionella investerare att få tillgång till Bitcoin – vars pris skulle uppskattas väsentligt om de allokerar bara 0,1% av sina tillgångar till världens största kryptovaluta, enligt Cathie Wood.

Och den ovannämnda fördelen kommer sannolikt inte att vara begränsad till Bitcoin bara med tanke på att det är en klocka för hela kryptoutrymmet. Så, nystartade projekt som Pullix kan också bada i sin seger.

En kort introduktion till Pullix

Pullix är i grunden en hybrid-kryptobörs som sätter styrkorna hos centraliserade såväl som decentraliserade projekt i ett.

Den användarvänliga plattformen är byggd på Ethereum-blockkedjan och syftar särskilt till att åtgärda likviditetsproblemet som vanligtvis är förknippat med en DeFi- börs.

En annan funktion som skiljer Pullix från sina kamrater är den extra fokuseringen på säkerhet. Projektet gör det möjligt för dig att behålla förvaringen av tillgångarna utan att behöva förlora säkerhetsfördelarna med en centraliserad börs.

Slutligen är Pullix desto mer spännande eftersom det också utfärdar en inbyggd PLX-token – vilket tjänar till att förvandla denna handelsbörs till en investering i sig själv.

Klicka här för att dyka djupare in i Pullix och vad den har att erbjuda.

Vad är unikt med PLX-tokenen?

Pullix definierar sin inhemska token som den första “trade-to-earn” kryptovalutan. Vad det betyder är att du i huvudsak belönas för handel på plattformen.

PLX-tokenen är för närvarande i förköp och har redan samlat in drygt 1,8 miljoner dollar på några dagar, vilket tyder på att den ser en stabil efterfrågan eftersom dess uppdrag resonerar väl med kryptogemenskapen.

Pullix-tokenen kostar för närvarande endast $0,046 vilket gör det nu till en lämplig tidpunkt att få exponering. Nästa prishöjning är planerad till åtta dagar från nu.

PLX är särskilt en intressant investering eftersom det gör att du kan dra nytta av börsens intäktsdelningsprogram. För innehavare av tokenen är det ett unikt sätt att skapa en extra källa till fast passiv inkomst.

För detaljer om hur du köper PLX-tokenen i några enkla steg, besök webbplatsen här.

Vad mer kan hjälpa Pullix (PLX token)?

Handel på Pullix kommer med en massa andra fördelar också.

Till exempel ger börsen tillgång till artificiell intelligens -verktyg från OpenAI för att maximera avkastningen. Noll provisioner med snäva spreads är bland andra anledningar till att detta blockkedje-projekt faller bra ihop med handlarna.

Observera att det finns ett gäng andra kryptorelaterade medvindar som kan gynna PLX-tokenen också under de kommande månaderna.

En av dessa är planerad till april 2024 då det totala utbudet av Bitcoin kommer att halveras. Halveringshändelsen har vanligtvis resulterat i ett uppsving för BTC som tenderar att sippra ner till kryptovalutamarknaden i stort.

Utöver det förväntas den amerikanska centralbanken också börja sänka räntorna under det kommande året (läs mer), som historiskt har åberopat intresse för risktillgångar som kryptovalutor som inkluderar PLX-tokenen.

Intresserad av att ta reda på mer om Pullix och dess inhemska token? Besök webbplatsen på denna länk.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.