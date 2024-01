American Express överträffar marknaden, men signalerna är blandade

American Express Company (NYSE:AXP) gav en fantastisk prestation i år. AXP:s totalavkastning på mer än 25,59 % överträffade S&P 500 med 25,08 % och Dow Jones med 13,80 %. American Express presterade dock sämre än den tekniktunga NASDAQ 100, som gav en avkastning på 55,57 %. När året slutar måste investerare veta vad de kan förvänta sig av företaget.

American Express är verkligen en vinnande aktie. Det förklarar varför Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) har en andel på 20,8 % i företaget. Insatsen står för cirka 7,7% av Berkshire Hathaways portfölj. För investerare som överväger företaget till en värdering av $187, är det viktigt att analysera tidpunkten. American Express är ett utmärkt val för momentumhandel.

Fundamental analys visar att American Express är betydligt övervärderat. Framåt PE på 16,69 och ett PEG-förhållande på 1,16 stödjer vår analys. Efter att ha räknat in den förväntade EPS-tillväxten kan priset sjunka mot 162 $ till verkligt värde. Priset är dock fortfarande något förhöjt inför ex-utdelningsdatumet den 4 januari 2024. Resultatsläpp väntas också den 26 januari.

American Express handlar i den överköpta regionen

Teknisk analys visar blandade signaler. På veckodiagrammet noterades RSI till 67. Det visar priset på väg mot den överköpta regionen. På det kontot kan aktien fortfarande stiga. Veckodiagrammet släpar dock efter det dagliga diagrammet, vilket redan har utlöst säljsignalen.

Det dagliga diagrammet visar American Express som handlas till ett RSI på 75,34. Aktien är verkligen överköpt. Den enda faktorn som håller kursen på de nuvarande nivåerna är ex-dividend datum. Efter den 4 januari kan priset förväntas sjunka rejält. Investerare med intresse avatt köpa American Express kan vänta tills priset når målet på 162 $.

Sammanfattning

American Express är ett vinnande aktieval, med tanke på den överlägsna avkastningen under det senaste året. Aktien handlas dock över riktkursen på $162. Vi förväntar oss att kursen kommer att falla efter ex-utdelningsdatumet den 4 januari. Att investera till nuvarande värdering kanske inte är en klok idé då signalerna är blandade.

