Tesla ska enligt uppgift överväga att etablera en fabrik i Gujarat, Indien

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) är i fokus efter rapporter om att de kan tillkännage planer på att etablera sin första fabrik i Indien vid det kommande Vibrant Gujarat Summit.

Tesla har ännu inte bekräftat sådana planer

Premiärminister Narendra Modi och Elon Musk – Teslas verkställande direktör förväntas närvara vid nämnda evenemang som är planerat till januari 2024.

Den elektriska fordonsmästaren är intresserad av att bygga en tillverkningsanläggning i den västra delstaten Gujarat, enligt Economic Times.

Tesla själv har dock inte officiellt signalerat planer på att etablera en fabrik i Indien än så länge.

Rapporten kommer vid en tidpunkt då Elon Musk kämpar med fackföreningar över hela Skandinavien. Tesla Incs aktier har fallit med nästan 14 % jämfört med den högsta nivån hittills i år.

Tesla vill ha en förmånstull på 15 %

Tesla Inc vill lansera sin Model 3, Model Y, och till och med en ny, mer budgetvänlig halvkombi i Indien, enligt flera medierapporter.

Det är dock värt att nämna här att regeringen i Gujarat hittills inte har bekräftat att elbilsjätten verkligen har visat intresse för att bygga en fabrik i den femte största indiska staten.

Förra månaden rapporterades att Tesla hade investerat upp till 2,0 miljarder dollar för att bygga en fabrik i Indien, förutsatt att regeringen gick med på en förmånlig tull på 15 % på importerade fordon under de första två åren av fabrikens verksamhet.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.