BYD säger att dess bilförsäljning ökade med 62 % 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) är i fokus på måndag efter att ha rapporterat en massiv år-till-år ökning av fordonsförsäljningen 2023.

Hur många fordon sålde BYD förra året?

Copy link to section

Elfordonsföretaget sålde totalt drygt 3,0 miljoner enheter förra året, vilket motsvarar en ökning på nästan 62 % jämfört med 2022.

1,6 miljoner av dessa var batteridrivna elbilar medan de återstående var laddhybrider, enligt pressmeddelandet i morse.

Nyheten kommer ungefär ett par månader efter att BYD Company Limited sa att dess vinst klättrade till en rekordhög nivå på 1,42 miljarder dollar under det tredje finansiella kvartalet. Den kinesiska biltillverkaren har nyligen avslöjat planer på att etablera en fabrik i Ungern.

Observera att BYD Company Limited avslutade det senaste året ned 35 % jämfört med det högsta i februari 2023.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

BYD-aktie vs Tesla: Analytiker väljer sida

Copy link to section

På måndagen sa företaget med huvudkontor i Shenzhen också att det sålde 340 178 el- och hybridelektriska fordon i december. Långt över hälften av dessa var helt elektriska.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Genom att dela sin syn på både BYD Company Limited och dess primära rival – Tesla Inc, sa en Canaccord Genuity-analytiker George Gianarikas nyligen på CNBC:s “The Exchange”:

Tesla kommer sannolikt att bli omkörd ur ett enhetsperspektiv, men vad den kommer att vinna med tiden är vinstandelsstriden.

https://www.youtube.com/watch?v=nXv85t7YYLY

Hans köpbetyg på $TSLA är kopplat till ett prismål på $267, vilket antyder en uppsida på cirka 8,0 % härifrån. Däremot sa Berkshire Hathaway – Warren Buffetts multinationella konglomerat förra året att BYD var långt före Tesla i Kina (läs mer).

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.