En annan dålig rapport för elbilar: Polestar, Nikola, FFIE, LCID-aktier i riskzonen

Elfordonsaktier har fått en dålig start 2024. Efter ett ganska starkt år har Teslas (NASDAQ: TSLA) aktiekurs fallit med 4,2 % medan Rivian är nere med över 7,5 % i år. Andra EV-aktier som Polestar, Nikola, Lucid Motors och Nio har gått sämre och det finns en risk att trenden kan fortsätta.

Lucid vs Polestar vs Faraday Future vs Nikola aktier

Storbritanniens elbilar säljer inte lika snabbt

EV-aktier kommer sannolikt att vara på kant efter att en rapport visade att britter inte längre köper elbilar som de gjorde tidigare. Enligt Society of Motor Manufacturers and Traders sjönk andelen elbilar som såldes i Storbritannien till 16,5 % 2023 från 16,6 % föregående år. Det var den första årliga reträtten sedan registreringar startade.

Rapporten tillade att endast 1 av 11 privatkunder valde en elbil under året. Medan det totala antalet sålda elbilar i Storbritannien ökade 2023, ökade efterfrågan på fordon med intern förbränningsmotor (ICE) i snabbare takt.

Detta är en stor fråga eftersom Storbritannien har höga ambitioner för elbilsindustrin. Regeringen har satt upp ett ambitiöst mål att fasa ut elbilar. I ett uttalande 2023, efter att ha känt av verkligheten, försenade Rishi Sunak ett förbud för försäljning av ICE-fordon från 2030 till 2035. Jag tror att dessa regeringsledda mål till slut kommer att misslyckas.

Dessutom är elbilar vanligtvis dyrare än ICE-fordon. Som ett resultat av detta ser elbilstillverkare i USA och Storbritannien bara en robust försäljning på grund av generösa utdelningar. I USA betalar regeringen cirka 7 500 USD för nya elbilar som uppfyller vissa kriterier.

Och i Storbritannien får människor som köper elbilar via företag eller en tjänstebil generösa skatteförmåner. Tillverkarna uppmanar nu regeringen att avskaffa eller sänka den 20 % moms som tas ut för elbilar.

EV-utmaningar kvarstår

Regeringsmandat för elbilar kommer sannolikt att misslyckas på grund av de allmänna gränserna som ligger utanför dess kontroll. Till exempel har laddningsinfrastrukturen i Storbritannien och USA fortfarande stora begränsningar. Laddningsföretag som EVGo, ChargePoint och Blink Charging måste ofta hantera avbrott.

Även om laddningshastigheten har ökat är det fortfarande en stor utmaning. Data visar att den genomsnittliga tiden det tar att ladda en elbil är mellan 15 minuter och 12 timmar. 30 minuter är lång tid med tanke på att det bara tar några minuter att fylla en bensintank.

Denna utmaning kommer sannolikt att lösas med bättre batteri- och laddningsteknik. Men bättre batteriteknologier somsolid state från Toyota och QuantumScape kommer att bli tillgängliga för massorna åtminstone 2027.

Viktigast av allt är att elbilar inte är idealiska för långa resor på grund av laddningsproblemet. Kom ihåg att strömavbrott blir vanliga i vissa amerikanska delstater och i vissa europeiska länder. Som sådan köper vissa människor som har råd elbilar för korta pendlingar och äger fortfarande ICE-fordon för längre.

Elbilar, särskilt från tillverkare som GM, Ford och Stellantis, säljer inte lika snabbt. Som jag noterade för ett tag sedan stannar många återförsäljare med elbilar i över 100 dagar . ICE-fordon går i snabbare takt. GM och Ford har varit tvungna att sänka sina elbilsinvesteringar.

Kontanter tar slut

Den andra stora utmaningen för många elbilsföretag är att deras pengar håller på att ta slut. Företag som Faraday Future, Canoo , Mullen Automotive, Fisker och Lucid Motors är att deras kassaförbränning fortsätter.

Därför kommer dessa företag att tvingas att antingen skaffa ytterligare kapital i år eller till och med ansöka om konkurs. Ett företag som Farady Future som bygger en elbil på $300 000 har små chanser att överleva.

Dessa företag kommer att kämpa för att skaffa både eget kapital och skuldfinansiering. På skuldsidan, på grund av sina risker, kommer potentiella långivare sannolikt att kräva över 15 % i ränta. När det gäller eget kapital har många av dem nästan uttömt sina alternativ efter att ha spätt på sina investerare under lång tid.

