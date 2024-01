ETH-topp över 2,4 000 USD utlöser tvåsiffriga vinster för LDO, ARB, RPL

Priset på Ethereum (ETH) har ökat 8,5% under de senaste 24 timmarna för att nå toppar på 2 448 $ över stora kryptobörser (det steg till 2 459 $ på Coinbase). Mot Bitcoin (BTC) hade världens näst största kryptovaluta efter börsvärde stigit med över 12% till 0,05392 BTC.

ETH:s vinster kommer när BTC svävade över $45 300, mer än 3% ned under de senaste 24 timmarna.

Ethereum price chart on Wednesday, January 10, 2024. Source: TradingView

Lido DAO, Arbitrum och Rocket Pool sköt i höjden när ETH nådde $2,4k

Copy link to section

Medan Ethereum steg med 8,5%, steg ett antal altcoins med tvåsiffriga siffror. Enligt data från CoinGecko höjde Ethereums ekosystemmynt Lido DAO (LDO), Rocket Pool (RPL), Arbitrum (ARB) och Optimism (OP) alla skyhöga när ETH tog fart.

Flytande insatsstyrningstoken LDO och RPL handlades med 19% respektive 21% upp i skrivande stund, med Lido DAO som bytte ägare till $3,86 och Rocket Pool till $33,37. Samtidigt ökade de infödda tokens av Ethereum lager-2-plattformarna Optimism och Arbitrum med 16% respektive 19%. OP handlades för $3,71 och ARB för $2,01 kl. 11:24 ET på onsdagen.

Det uppåtgående momentum som Ethereum och de relaterade mynten upplevde kom efter tisdagens farsartade nyhetsvarning om godkännandet av spot Bitcoin ETF:er. Det falska inlägget på SEC:s officiella X-konto resulterade i att BTC sköt till en 19-månaders höjd över $48 000 på Binance.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

SEC-ordförande Gary Genslers officiella X-konto sa dock att godkännandenyheterna var falska eftersom tillsynsmyndighetens konto hade hackats. BTC rasade till bottennivåer på $45 000. I dag nådde flaggskeppets kryptovaluta ett lägsta intradagspris på $44 383 på Binance och $44 320 på Coinbase.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Analytiker är dock optimistiska om BTC-priset, där Fundstrats Tom Lee förutspår att Bitcoin kan nå toppar på $150 000 under de kommande 12 månaderna. Bland katalysatorerna för tjurkörningen är det efterlängtade spot-ETF-godkännandet och Bitcoins kommande halvering.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.